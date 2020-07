Od neuglednog prostora dobili su svadbu iz bajke: Valentina i Vatroslav potrošili 100.000 kn

Mladenki je oduvijek bila želja imati vjenčanje na plaži kao iz filmova i sapunica️, a iako prostor u Ražancu nije isprva bio takav, Valentina se nije predala i iskoristila je sve što je imala i izvukla od toga maksimum

<p>Par koji se upoznao u showu 'Ljubav je na selu' uspio je opstati i nakon što su se ugasila svjetla reflektora. Danas <strong>Valentina</strong> (27) i <strong>Vatroslav Tijan</strong> (42) slave prvu godišnjicu braka, imaju djevojčicu <strong>Viktoriju </strong>(1), a uskoro će se obitelj proširiti jer je Valentina trudna. Na svadbi je bilo oko 70 ljudi, a svatovi su se odlično zabavljali. Kao i na svakoj svadbi, plesalo se i pjevalo do sitnih jutarnjih sati. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vjenčali se Valentina i Vatroslav </strong></p><p>Svadba je bila na plaži Puntica u Ražancu, a Valentina je blistala u raskošnoj vjenčanici sa cvijećem na glavi. Koračala je bijelim tepihom koji je vodio do oltara koji je bio prvi red do mora. Uz tepih bile su postavljene bijele stolice s ružičastim ukrasima. </p><p>- Obavezno ponijeti dobro raspoloženje i po želji kupaći kostim - napisao je par na pozivnici za svadbu. Upitali smo Valentinu kako joj je u bračnoj luci s odabranikom njezina srca.</p><p>- U braku je, kao i svakom drugom, ima i lijepih dana i loših, ali ja više volim pamtiti lijepe stvari i dane i voljela bih da ih je takvih više. Moj Vatroslav me voli ljutiti, a kod njega najviše volim je to što se voli zezati, volim što je drugačiji od drugih, hoće pomoći, zna puno stvari u kući i čak je puno uredniji i od mene - govori nam Valentina. Kad su zajedno najviše vole ne raditi ništa, izležavati se i odmoriti, a u tome su, šali se Valentina, oboje vrhunski. </p><p>Istaknula je da voli kad su svi troje na okupu i kada zajedno provode vrijeme, a vole i putovati. Valentina nam govori da kao mala nije nigdje išla sa svojim roditeljima jer su puno radili i nema baš slika iz djetinjstva jer nisu tome pridavali previše važnosti. Zbog toga sada često uslika svoju kćer Viktoriju kako bi ona kad odraste imala brojne fotografije i puno uspomena koje će moći pogledati kad god poželi. </p><p>Vjenčanje je Valentina sama organizirala jer jako voli dekoriranje. Oduvijek joj je bila želja da jednog dana ima vjenčanje na plaži kao iz filmova i sapunica️, a iako ova plaža nije bila takva, ona se nije predala i iskoristila je sve što je imala i izvukla od toga maksimum. Kad je sve završilo, svi su hvalili organizaciju i lokaciju, a Valentina je bila zadovoljna sa svime s obzirom na to da je sve sama smislila. </p><p>U budućnosti bi se htjela baviti uređenjem dječjih proslava i vjenčanja, a nada se da će s vremenom prestati biti toliki perfekcionist jer je i sebi nakon vjenčanja na plaži zamjerala neke stvari i mislila kako je nešto mogla bolje. Za svadbu su, priča nam Valentina, potrošili oko 100.000 kuna, ali ne žale jer je bilo kao iz njihovih snova.</p><p>- Stolica nam je bila 60 ili 70 eura sa nekim osnovnim jelovnikom i bez žestice. Bilo je divno, baš onako kako smo zamislili - kaže nam Valentina za kraj. </p>