Od priznanja preljuba na TV-u do svadbe u Rimu: 'Ako netko dirne Fani iščupat ću mu gućak'

Željko Kerum bio je prvi političar koji je preko medija priznao preljub. Te 2009. objavio je kako se rastaje od supruge Anice te da ljubi 24 godine mlađu Fani Horvat s kojom čeka dijete

<p>Mnogi su bili skeptični da će njihova ljubav potrajati, no <strong>Fani</strong> (35) i <strong>Željko</strong> (59) <strong>Kerum</strong> pokazali su kako su jači od svega. Prošlo je 11 godina otkako je u istupu na TV Dalmaciji Kerum objavio kako se rastaje od supruge<strong> Ankice</strong>, jer je već pet godina u vezi s drugom ženom i s njom čeka dijete. S Ankicom je bio 19 godina. </p><p>Tada je počela turbulentna ljubavna priča Keruma i Fani, a u međuvremenu su dobili troje djece, <b>Franu</b>, <b>Zvonimira</b> i<b> Eleonoru</b>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Fani Kerum ukrala show'</strong></p><p>Željko je navodno često provodio noći u društvu atraktivnih djevojaka, a te 2005. Fani je prekinula vezu s imućnim poduzetnikom, otprilike Kerumovim vršnjakom. On joj je kupio automobil i rastao se zbog nje, ali ga je Fani ostavila zbog Keruma, pisali su mediji. </p><p>Prije nekoliko godina Kerumov je dobar poznanik, koji je između ostaloga dobro poznavao Fani, za <a href="https://www.jutarnji.hr/life/fatalna-fani-horvat-zeljko-nije-prvi-tajkun-koji-se-zbog-nje-razveo-3112580" target="_blank">Jutarnji list</a> ispričao kako je Željkova bivša supruga Ankica znala da je on ljubovao s drugom ženom. </p><p>U listopadu 2009. Željko se definitivno odlučio rastati od supruge Ankice, a njegova djevojka Fani tada je bila u četvrtom mjesecu trudnoće. Na TV Dalmaciji objavio je da se razvodi te putem medija priznao preljub. </p><p>- Ne želim povrijediti ni djecu, ni suprugu, ni rodbinu, ali moram to ovako kazati: napuštam suprugu. Pet godina sam u ljubavnoj vezi s mladom Fani Horvat s kojom očekujem i dijete - rekao je tada Željko. Fani je nekoliko mjeseci nakon Kerumu rodila sina <strong>Franu</strong>. </p><p>Kada se 2012. počelo šuškati da su njezine firme blokirane, Kerum se javio u program Radio Dalmacije. Opovrgao je da mu posao ide loše i to potkrijepio podatkom da je kapital njegovih firmi četiri puta veći nego obveze. </p><p>- Upozoravam svakoga, nemojte mi dirati Fani i nemojte mi dirati djecu. Ne daj Bože da se njoj šta desi u trudnoći ili bebi. Ja ću mu gućak (grkljan op.a.) rukama iščupat - poručio je Kerum. </p><p>Fani i Kerum vjenčali su se 2013. u Rimu pred 20-ak uzvanika. Od tada su se glasine o njima utišale, a Fani ne daje nikakve izjave. </p><p>A prije negoli je i postala njegova žena, Fani je postala vlasnica četiri tvrtke, 11 trgovina, jahte... Studirala je menadžment, kao i Kerumova kći Neva, a bila je i vlasnica dućana s cipelama u Kerumovom prodajnom centru Joker. Godine 2010. završila je četverogodišnji studij ekonomije i poslovnih financija. Tijekom studija je i radila. Diplomirala poslovne financije. U biznis je ušla još 2005. kad je osnovala turističku agenciju. Tijekom studija vodila je ukupno pet tvrtki te 11 trgovina odjeće i obuće u cijeloj Hrvatskoj.</p><p> </p><p> </p><p> </p>