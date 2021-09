Poznato je kako je puno glumaca progovorilo u javnosti o svojim negativnim iskustvima tijekom utjelovljenja superheroja, tinejdžerskih srcolomaca ili pak glume u dugačkim franšizama, no izjave nekih jednostavno i dalje iznenađuju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bill Murray i Garfield

Jedini razlog zašto je ovaj poznati glumac pristao posuditi glas voljenom mačku je taj što je mislio da je scenarij napisao Joel Coen. Coen je poznat po filmovima poput Toy Story i Monster Mash pa je Murray bio presretan što može raditi na njegovom filmu.

- Bio sam premoren, znoj je curio s mene, a rečenice su postajale sve gore i gore. Onda sam svima rekao "Dobro, pokažite mi ostatak filma da vidim što je ovo". Napravili su to. Sjeo sam i gledao film. Onda sam samo prigovarao "Tko je rezao ove scene? Tko je ovo napravio? Koji vrag je Coen mislio kada je ovo radio?" Onda su mi objasnili da film nije napisao Coen na kojeg sam ja mislio kada sam prihvatio ulogu već drugi Coen - objasnio je jednom prilikom glumac nesporazum.

Bob Hoskins i Super Mario Bros

Mnogi su rekli kako je filmska adaptacija popularne igrice iz 1993. godine vrlo čudna.

Kada su Hoskinsa novinari The Guardiana pitali "Koji je najgori posao koji si ikada prihvatio?", "Koje je tvoje najveće razočaranje?" i "Da se možeš vratiti u prošlost i promijeniti jednu stvar, koja bi to bila?", glumac je imao samo jedan odgovor, "Super Mario Brothers".

Megan Fox i Transformeri

Filmovi o Transformerima uvijek su bili jedna od omiljenih tema filmskih kritičara iako su sami filmovi zaradili bilijune dolara. Kako filmove nisu voljeli kritičari, tako ih nije voljela niti njihova zvijezda Megan Fox.

- Nadam se da su ljudi svjesni kako ovo nije film u kojem je najbitnija gluma - rekla je jednom prilikom za Entertainment Weekly.

Čini se kako je njezinu ljutnju, osim samog filma, potaknuo i njegov redatelj Michael Bay kojeg je nazvala Hitlerom.

- On želi biti kao Hitler na postolju. Takav je i bio, tako da je raditi s njim prava noćna mora! - ljutito je izjavila, no kasnije povukla izjavu koju je nazvala izljevom bijesa koji nije trebao izaći u javnost.

Daniel Craig kao James Bond

Neko vrijeme mnogi obožavatelji ovih akcijskih filmova nisu bili sigurni hoće li se Craig vratiti kao James Bond u 25. film.

- Radije bi razbio ovu čašu i prerezao si vene. Ne, neću se vratiti sada. Nikada. Dosta mi je. Gotovi smo i samo želim nastaviti dalje - rekao je tada za Time Out.

Ipak, čini se kako ga je dovoljna svota novca ipak vratila u smoking.

Jessica Alba i Fantastična četvorka

Alba je poznata kao jedna od najljepših glumica u Hollywoodu i mnogi bi ju ponovno htjeli vidjeti u uskoj odjeći kakvu je morala nositi na snimanju Fantastične četvorke.

Ona je bila jedna od prvih koja je uskočila u svijet superherojskih filmova devedesetih i 2000-ih godina. Ipak, iskustvo snimanja tog filma dovelo ju je do toga da poželi prestati s glumom u potpunosti.

- Mrzila sam to. Jako. Sjećam se kada sam glumila u sceni umiranja. Redatelj mi je tada rekao kako to izgleda pre realistično i bolno. Pitao me mogu li biti ljepša dok plačem, rekao mi je da moram lijepo plakati - rekla je za Elle.

Ryan Reynolds kao Green Lantern

Reynolds je toliko mrzio ovaj film da ga nikada nije uspio pogledati do kraja iako je to pokušao učiniti više puta.

Toliko ga je mrzio da je čak u svojoj najpoznatijoj ulozi - Deadpool upucao u glavu fikcijsku verziju sebe samo zato što je pristao glumiti u tom filmu.

Halle Berry kao Žena mačka

Berry je jedna od glumica koja se sa svojim ulogama zna dobro našaliti. Tako se na dodjeli Zlatne maline, nagrade koja se dodjeljuje za najgora filmska ostvarenja, dobro našalila sa svojom ulogom Žene mačke.

- Puno hvala! Nikada u životu nisam mislila da ću biti ovdje. Htjela bi zahvaliti svome menadžeru koji me neizmjerno voli. Toliko me voli da me nagovara i da uzimam projekte za koje zna da su sr*nje. Meow - našalila se na dodjeli parodijske nagrade.