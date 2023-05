Od strogih roditelja pobjegla je u go-go bar i postala pop ikona

Kad je prije šest godina nastupila u pulskoj Areni, ne samo da se pojavila u toplesu nego je, dok je izvodila jedan od svojih najvećih hitova - “Slave to the Rhythm” - pet minuta oko struka vrtjela hula-hop i pjevala. Imala je tad 69 godina, no nitko u publici nije razmišljao o njezinoj dobi jer Grace Jones izgleda da ne zna što znači treća životna dob. Ona jednostavno ne stari - ni fizički ni mentalno.