Od trnja do Zvijezda: Pobjednik Marco Cuccurin imao je težak život. Ovo je sve s čime se borio

Influencer Marco Cuccurin (22) pobjednik je ovogodišnjeg showa 'Ples sa zvijezdama', zajedno s plesnom partnericom Paulom Tonković. Međutim, to nije jedini show u u kojemu je Marco pobijedio. Prošle godine je oduševio publiku i žiri pjevačkim talentom u showu 'Zvijezde pjevaju', a na putu do zvijezda mu nije bilo nimalo lako.

Naime, Marco je imao teško djetinjstvo, a odrastao je u Puli. Kako nam je jednom prilikom ispričao, dok su njegovi vršnjaci s 15 godina išli na more i zabavljali se, on je bio šef smjene u jednom restoranu i nije niti pomišljao o odlasku na more.

- Da, istina je, imao sam jako teško djetinjstvo jer u toj ranijoj dobi nisam bio shvaćen od strane oca Bruna. U školi su me maltretirali, borio sam se s vršnjačkim nasiljem, a onda bih došao kući, gdje me ni moj otac nije shvaćao. Kao dijete često sam pjevao i plesao. Već tad sam znao što želim biti kad odrastem. Ljudi su me teško prihvaćali, svi su smatrali kako je za muškarce sport, a ne šminka, ples, pjevanje... Tad je to bio psihički brodolom, za mene i mamu. U tim godinama najveću luku spasa sam pronašao u baki, mojoj noni Riti - s gorčinom nam je svojedobno otkrio.

Njegova nona, kako je svi zovu i pamte, zaista mu je, uz mamu Sanju, bila i ostala njegov najveći oslonac, a nakon mamine smrti i njegov tata je, kaže, 'progledao'.

- Život nam je dao drugu priliku. Shvatili smo da trebamo biti tu jedni za druge. Sjećam se kad sam tati došao i rekao: 'Gle, tata, mama je bila uz mene prvih 20 godina mog života, a sada ćeš biti ti'. Tako je i bilo. Sad je tu, uz mene. Ovo je prvi put nakon 20 godina da je moj otac došao kao podrška meni negdje gdje ja pjevam i, vjerujte mi, za mene je to najveći uspjeh. Moj tata je napokon promijenio mišljenje i shvatio da radim ono što volim i da u tome nema ništa loše - rekao nam je tada pa progovorio o teškim trenucima s majkom:

- Mama se borila s bolesti o kojoj ne bih puno pričao, a i tek je prošlo godinu dana otkako je nema. Kad je ona umrla, osjećao sam se kao da je netko otkinuo veliki dio mene, ono dijete u meni. Ostati bez majke tako mlad, to ne bih poželio nikome. Teško je, preteško. Ono što mogu reći je da je moja majka bila dosljedna svog imena. Zvala se Sanja i uvijek je vjerovala u mene i moje snove. Naučila me kako je lijepo maštati i sanjati. Ja sam uz nonu i uz mamu odrastao u osobu koja sam danas. Moja mama je razlog zašto sam se počeo baviti ovim poslom.

Influencer je svoju karijeru započeo kuhanjem.

- Kuhanje je moja prva i velika ljubav. Svoju prvu tortu na kat napravio sam roditeljima za godišnjicu braka kad sam imao samo devet godina. S 15 godina sam bio šef smjene u jednom restoranu, a dok su se moji vršnjaci zabavljali i išli na more, ja sam radio. Završio sam na europskim natjecanjima iz kuhanja, radio u restoranu s Michelinovom zvjezdicom i nekako sam u jednom trenutku shvatio da bih mogao to snimati za TikTok. Tako da je sve počelo spontano. Trudim se na jednostavnosti izgraditi sadržaj na TikToku - govori Marco, za kojega jako malo ljudi zna da se profesionalno bavio kuhanjem.

Marco je sada omiljen među publikom, a svojom kreativnošću često časti pratitelje na društvenim mrežama. Na Instagramu broji više od 100 tisuća pratitelja, dok ga na TikToku prati skoro 600 tisuća ljudi.

