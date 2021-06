Američki glumac i bivši glazbenik Mark Wahlberg (51) rodio se na današnji dan 1971. godine.

On je najmlađi od devetero djece majke bankovne činovnice i oca dostavljača, bivšeg vojnika Korejskog rata. Mark je školu pohađao u Bostonu, ali je sa 13 godina imao velikih problema s kokanom i raznim drugim opijatima, a srednju školu završio je u 42. godini.

- Bilo je naporno, ali sada sam i službeno završio srednju školu. Učio sam na snimanju, na putu ili kod kuće - rekao je tada on.

Osim što ima švedske, francuske i irske krvi u sebi, on je daleki rođak Madonne i Celine Dion. Karijeru je započeo kao član benda 'New Kids on the Block' starijeg Brata Donnija, ali ga je nakon tri mjeseca napustio i postao reper. Debitantskim albumom 'Glazba za ljude' 1991. prodan je u preko milijun primjeraka.

Kratko vrijeme bio je i model za Calvin Klein, a s 22 godine debitirao je u filmu 'Renesansni čovjek' s Dannyjem DeVittom. U karijeri je snimio preko 50 filmova, a najzapaženije uloge ostvario je u 'Tatica se vratio', 'Ted', 'Transformers', 'Dva igrača'.

Od 2009. godine u braku je s manekenkom Rheom Durham (42) s kojom ima četvero djece; dva sina, Brendana i Michaela te dvije kćeri, Grace i Ellu.

Poznat je po strogom režimu života. Dan započinje molitvnom u 2:30 ujutro, a završava druženjem s obitelji do 19:30 kada odlazi na poćinak. Između tog vremena smjestio je nekoliko serija vježbanja i zajedničkih obroka s obitelji.