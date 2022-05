Odabranice idu na farme, a Josephina je prespavala kod Damira: 'Samo smo se ljubili'

U večerašnjoj epizodi showa 'Ljubav je na selu' na redu je bio još jedan vruć i rasplesan tulum, a prije njega, farmeri su ugodnu večer iskoristili kako bi još malo upoznali svaku svoju damu. Prvi je na redu bio Krunoslav, koji je Dijanu pitao kako gleda na konkurenciju.

- Tebe bismo poslali da ideš raditi, a sve pustiš meni. Ja ću ih sve postrojiti - kazala mu je 'zlatna djevojka', ponovno mu zamjerivši što ne voli čitati.

- Sviđaš mi se kao osoba - priznao je Kruno Ines.

- On treba ženu koja će ga usmjeriti, uputiti - zaključila je Ines nakon razgovora.

- Zbog Krunoslava i ljubavi promijenila bih svoj stil odijevanja - poručila je Gordana, upitavši ga što osjeća prema njoj.

- Razgovjetna si, ali nisi mi baš po mome ukusu. Volim malo krupnije žene - sramežljiv je bio Tomislav. Kruno je rekao da mu je zasmetalo što je Irena na prošlom tulumu otišla na noćno kupanje s Damirom i njegovim damama.

- Jel ti se više sviđa on ili ja? - ljubomoran je bio Kruno, a Irena ga je smirilia rekavši kako bi ga ipak željela bolje upoznati i otići na njegovu farmu. I farmer Branko susreo se sa svojim damama.

- Želim se udati, ja sam svoju djecu već pitala. Nisam došla zbog šale i zezancije - nije odustajala 'zlatna djevojka' Dubravka, no farmer nije bio toliko otvoren. Ljubica mu je rekla da joj se sviđa jer je pozitivac, a Danica je priznala da bi za pravu ljubav išla i na

kraj svijeta. Najljubomornija na ostale dame bila je Inna, koja je već priznala da joj se Branko jako sviđa.

- Nas dvoje se poznajemo tri dana, a kao da je prošlo sto godina. Ti si šarmantan, veliki zavodnik - a on ju je pitao privlači li je kao osoba ili zato što je dobro situiran.

- Jako me to povrijedio - priznala je Inna, 'Uvijek mislim na tebe.'

- Ima jedna velika stvar koju sam ti prešutjela. Ja izvan ovog showa imam vezu… Ne znam čemu vodi, zato sam se i upustila u ovo - šokirala je Marija svojim priznanjem Damira.

- Moguće je da se nešto dogodi među nama? - upitao ju je, a ona mu je to potvrdila, no nije ga posve smirila. Farmer je priznao da bi Josephinu volio bolje upoznati, a Melita mu je jako zabavna.

- Ne vidim ga u ulozi oca nikako - priznala je Melita, nakon što joj je Damir priznao da se u budućnosti vidi kao obiteljski čovjek.

- Kako je moje Sunce i Mjesec večeras? - prišla mu je Nikita, a on joj je poručio kako mu se jako sviđa njezina energija.

'Malo me se prepao', zaključila je Nikita pa odlučila da će mu pokazati kako doživjeti kozmički orgazam, no mladi se farmer jednostavno nije mogao uživjeti. I Milan je vrijeme proveo sa svojim damama, a prva je bila Ruža koja se odmah privila uz njega,

unatoč ljubomornim pogledima ostalih. Ruža mu je priznala da već ima i unučicu, a Milan ju je iznenadio pitanjem:

- A jesi li spremna meni roditi dijete?

- Mogu ja roditi, što da ne! - odgovorila je.

- Svidio mi se, ali on to očito ne vidi! Ne znam što da radim više! - na mukama je bila Renata, ponovivši da je na prvi spoj došla u bijeloj haljini s jasnom porukom.

- Ona je rekla da ništa ne voli raditi. Nije ona za ovce - skeptične su bile prema njihovoj vezi ostale dame.

A nakon pomalo neugodnih razgovora, farmeri i dame prilično su se opustili na još jednom tulumu. Ivo je plesao sa svim damama, a Stela i Tomislav ponovno su se odvojili od ostalih i uživali u nježnostima, no dugo željeni poljubac, čini se, još nije dobio. Krunine djevojke ponovno su primijetile pretjeranu sramežljivost svog farmera pa mu zamjerile što nije zaplesao s njima. Damir je s djevojkama ponovno uživao u noćnom kupanju, a večer je završila u vrućim poljupcima u bazenu.

- Ljubi se toplo, kao što mu govori i prezime - rekla je Josephina.

- Dobro se ljubi, svakom muškarcu to godi, pa tako i meni - priznao je i Damir, a jutro nakon doznalo se kako su i noć proveli skupa.

- S tom situacijom nisam zadovoljna - ljutito je komentirala Damirova druga djevojka Marija, a Josephina i Damir nisu željeli priznati da se u njegovoj sobi između njih dogodilo išta više od poljubaca.

- Samo sam se malo ispružila, pao je koji poljubac, zagrljaj - pravdala se Josephina.

- Cura je jedina od svih vas koja je pokazala neki veći interes - odgovarao je Damir svojim ostalim curama na njihove kritike,

- Nije bilo tu ništa više od poljupca.

- Neće to potrajati - zaključile su.

A nakon optužbi i komentara, pred farmerima je bila najvažnija odluka sezone – koje tri dame odlaze na njihova imanja!

Prvi je na redu bio Ivo, koji sa sobom vodi Katu, Gordanu i Branku. Branko je odabrao Innu, Dubravku i Ljubicu. Krunoslav je dugo vagao, a zatim odlučio kako na njegovu farmu putuju Ines, Irena i Gordana. Farmer Milan na svoje imanje odlučio je povesti Renatu, Ružu i Mirjanu. Damirovi odnosi s damama opasno su se poljuljali, a on je ipak odlučio kako na farmu idu Josephina,

Nikita i Melita. Najmlađi farmer Tomislav je danas bio pošteđen teške odluke jer su mu nakon Marinina odlaska ostale samo tri dame. Na njegovu farmu putuju Samanta, Stela i Antonija.

