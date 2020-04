Odbila ponuđene uloge: Sve su joj 'otrcane' i za nju ispod časti

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ako Harry prihvati američko državljanstvo gubi titulu princa

Meghan Markle (38) i princ Harry (35) službeno su samostalni od 1. travnja. Sami će se financirati, a Meghan se odlučila vratiti glumi. No, sada je 'pala' odluka kako će raditi samo s redateljima A liste kako bi bila sigurna da će dobiti ulogu nakon koje će je kritičari ozbiljno shvatiti, piše Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Meghan je svom timu jasno dala do znanja da će raditi samo s redateljima A liste, ali ne razumije da to ne mora nužno značiti da oni žele raditi s njom. To bi mogao biti vrlo dugotrajan i mučan proces, jer Meghan želi kontrolirati svaki aspekt bilo kojeg projekta na kojem radi - rekao je izvor blizak Markle.

Foto: Halden Krog/PA Images/PIXSELL

- Iako je dosad dobila mnogo ponuda, Meghan smatra da je većina njih 'otrcana' i njoj ispod časti - dodao je.

Meghan je zabrinuta da će kritičari biti posebno oštri prema njoj nakon povratka pred kamere pa želi biti sigurna da će na njenom prvom glumačkom projektu nakon odustajanja od kraljevskih obveza raditi redatelj 'pravog kalibra'.

Foto: Privatni album

Podsjetimo, Harry i Meghan su se u ožujku iz Vancouvera preselili u Los Angeles, a mnogi smatraju da je razlog tome upravo Meghanina želja da se vrati u glumački svijet. Njen prvi posao nakon osamostaljenja bio je Disneyjev dokumentarac o slonovima u kojemu je posudila glas.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

- Uvijek je željela ovakvu slavu, a ne vjerujem da je Harryja bilo teško nagovoriti. Nije se previše pretrgnuo kada je odluka pala na selidbu u Los Angeles - rekao je izvor za strane medije i dodao kako je i sam Harry fasciniran filmskim zvijezdama, stoga ne čudi da prati planove svoje supruge.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Princ Harry i Meghan napustili Kanadu, žive u Los Angelesu...

POGLEDAJTE VIDEO: