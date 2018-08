Odbrusio je novinaru: 'Otac me naučio loviti, a majka voljeti'

Glumac John David Washington (34) je tijekom nedavnog intervjua za Today odbrusio novinaru koji je započeo razgovor s 'biti sin Denzela Washingtona...', na što ga je glumac odmah prekinuo.

- I Paulette Washington. Ona je zarađivala više novca od njega prije nego što su ušli u brak. Radila je na Broadwayu i platila je prvi spoj, platila je račun i vožnju taksijem. Ona je školovana pijanistica, išla je na Julliard - rekao mu je John David. Dodao je da je njegova majka sjajna umjetnica od koje je mnogo toga naučio.

Foto: Instagram

- Otac me naučio kako loviti, majka kako voljeti - rekao je glumac, a o njegovoj izjavi su se raspisali brojni mediji diljem svijeta.

Denzel (63) je u braku s Paulette (67) već 35 godina, ali ne govori u medijima često o njoj. Kada ju spomene, obasipa ju komplimentima.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

- Možete kupiti kuću, no to je ne čini domom. Nije da kažem da muškarac ne može od kuće napraviti dom, no moja žena je od naše kuće napravila dom. I odgojila ovu predivnu djecu i zaštitila ih i žrtvovala se za njih, ona je napravila najteži dio posla - rekao je svojedobno Denzel. Par ima, osim Johna Davida, još troje djece, Katiu (30), te blizance Oliviu i Malcolma (27).

John je glumac kao i njegov otac. U posljednjem filmu Spikea Leeja (61) pod nazivom 'BlacKkKlansman' utjelovio je ulogu Rona Stallwortha, odnosno afroameričkog policajca koji se uspio infiltrirati u Ku Klux Klan.