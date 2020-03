Odgađa se povratnički koncert Vesne Pisarović zbog korone...

S ciljem prevencije širenja zaraze korona virusom odgađa se koncert Vesne Pisarović (41), koji je trebao biti 28. ožujka u Domu sportova. Novi datum koncerta je 23. svibnja 2020. Vijest o odgodi koncerta pjevačica je objavila na svom Instagram profilu.

Pisarović je karijeru prekinula 2005., a koncert u Domu sportova trebao je biti najava njenog povratka na estradu.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Vesnin koncert nije jedini koji se odgađa zbog novonastale situacije. Tri dana zaredom, od 14. do 16. ožujka, trebale su The Frajle pjevati u KD-u 'Vatroslav Lisinski'. Rasprodale su prva dva koncerta, pa su dodali i treći, no zagrebačka publika morat će se strpjeti. Zbog opasnosti od korona virusa, nastupi The Frajle odgođeni su za 18. svibnja te 1. i 2. lipnja.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Marija Mirković, Nataša Mihajlović te Jelena i Nevena Buča nedavno su izdale novi album 'Obraduj me', na kojemu su se našle neke od najpoznatijih pjesama legendarnih glazbenika, a na svakoj su pjesmi ugostile izvornog izvođača te pjesme. Album je najavila suradnja s Vannom na pjesmi 'Ako je vrijedilo išta', dok aktualni singl, pjesma 'Žuta ruža', koju su otpjevale sa Željkom Bebekom (74), mjesecima ne silazi s top lista.

Također, na službenoj stranici Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog stoji obavijest da se odgađa koncert 'Starogradske pjesme u Lisinskom' koji je trebao biti danas u 19:30 sati. Jedan od gostiju koncerta trebao je biti i Krunoslav Kićo Slabinac (75).

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- Gost sam sutra u Lisinskom i koncert nije otkazan. Ne bojim se, a ako mi je suđeno - suđeno je - još jučer nam je rekao Slabinac.