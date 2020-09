Odjenula se u sirenu pa dobila kritike: U mojoj ribi je bilo kosti

Vesela animatorica iz Žaborića gostima je priredila večeru za pamćenje, no to nije bilo dovoljno da na kraju dana slavi pobjedu tjedna, koja joj je za malo izmaknula

<p>U šibenskom tjednu 'Večere za 5 na selu' jedino je <strong>Nataša</strong> <strong>Divila</strong>, posljednja ovotjedna domaćica, pripremila riblji jelovnik jer je upravo ona najviše vapila za ribom i morskim plodovima. A osim toga, domaćica je za goste priredila pravu morsku priču te ih je dočekala kao sirena koja izlazi iz stola.</p><p>- Ja sam često s Natašom glumila ženu-stol i to mi je jako lijepo izgledalo - kazala je <strong>Maja Curavić</strong>, no <strong>Milan Ercegović </strong>nije dijelio isto oduševljenje.</p><p>- Radila je eksperimente koji su u jednu ruku bili simpatični, a u drugu ruku mi to nije primjereno za gospođu njezinih godina -komentirao je Milko.</p><p>Nakon zanimljivog aperitiva ekipa se preselila na terasu s pogledom na more, a Nataša je uz zvuk gonga najavila prvi slijed - školjke i ikra od morskog ježinca.</p><p>- Predjelo mi je bilo kao slika na tanjuru. Tako ga je dobro napravila i složila, oduševila me - priznala je <strong>Duška Zaninović </strong>koja je bila oduševljena cijelom idejom domaćice i njezinim performansima za večerom na koje je Milko opet 'bacio bombu': 'Meni je to prese*avanje!'</p><p>Za glavno jelo Nataša je poslužila brudet od svježih riba i škampi koji su svi pohvalili, iako se Duška požalila da je u njemu bilo i ribljih kosti.</p><p>- Dobila sam dio ugora koji ima dosta kosti, ali glavno jelo je bilo divno, dekorativno, okusom savršeno i škamp mi je bio mrak -kazala je umjetnica Duki. Na red je onda stigao desert zvan Anđeli Dalmacije, koji je zapravo bio biskvit od badema s kremom od limuna te dekoriran svježom mentom. Gosti nisu previše komentirali desert, iako ga je domaćica jako hvalila, a neki su izjavili da im je bio presladak. </p><p>Na kraju večeri uslijedilo je pravo iznenađenje – glazba, light show, dim i balončići od sapunice, a animatorica Nataša je izvela svoj trik 'leteći tanjuri'. </p><p>- Nataša bi mogla pobijediti, svi smo se oduševili - zaključila je Duška koja je večeru hvalila na sva zvona, dok je Milko i dalje bio u negativnom elementu.</p><p>- To je za dječje priredbe, kao za dječji vrtić i ispalo je kao da smo mi djeca, nije mi se svidjelo - izjavio je Milko, a onda je došlo vrijeme da gosti svoje (ne)zadovoljstvo izraze ocjenama. Maja i Milko Nataši su dali osmice, a Duška i Mile – desetke!</p><p>- Nato, svaka čast, iznenadila si nas s ribom i sve je bilo odlično! - pohvalio je Mile, a i Duška je bila očarana večerom: 'Od početka do kraja sve savršeno! Slike na tanjuru, sve puno duše i lipote, predivna večera i osoba'.</p><p>Tako je Nataša zaradila ukupno 36 bodova, što nije bilo dovoljno da prestigne Dušku sa 37 bodova, koja je tako postala pobjednicom večeri.</p><p>- Ja sam u šoku, mislila sam da će Nataša pobijediti jer je imala čarobnu večeru, ali sam sretna. Lijep je osjećaj pobijediti i jako mi je drago da smo imali priliku prezentirati naš Šibenik u dobrom svijetlu, s dobrom ljudima i zanimljivim jelima - zaključila je Duška.</p><p>Idući tjedan show 'Večera za 5 na selu' odlazi u Istru u okolicu Pule, gdje već spremno čekaju novi kandidati.</p>