Odnos Jona Voighta i Angeline Jolie godinama je bio na rubu, o vjenčanju je saznao iz medija

Jonathan Vincent Voight rođen je 29. prosinca 1938. godine. Karijeru je započeo početkom još 60-ih godina na kazališnim daskama, a do danas je glumio u brojnim uspješnicama na velikom platnu i malim ekranima. Filmovi u kojima se pojavio imaju ukupnu zaradu od preko pet milijardi dolara, a za uloge je Voight dobivao brojne nagrade. Vlasnik je jednog Oscara, četiri Zlatna globusa te je dobio nominacije za Emmy četiri puta. Tabloidima je godinama zanimljiv i zbog privatnoga života, posebno zbog odnosa s poznatom kćeri Angelinom Jolie.

Voight je prvi put u bračnu luku uplovio 1962. godine s glumicom Lauri peters. Upoznali su se na Broadwayju dok su zajedno snimali "The Sound of Music", a rastali su se nakon pet godina. Glumicu Marcheline Bertrand oženio je 1971. godine. Zajedno su dobili dvoje djece, Angelinu Jolie i Jamesa Havena. Par se razišao 1978., a službeno su se rastali dvije godine kasnije. Nikada više se nije ženio, a hodao je s brojnim poznatim damama. Linda Morand, Rebecca De Mornay, Eileen Davidson, Barbra Streisand, Nastassja Kinski i Diana Ross samo su neke od njegovih partnerica.

Turbulentan odnos s Angelinom Jolie

Angelina Jolie imala je samo šest mjeseci kada su joj se roditelji rastali, a o odnosu s ocem godinama je pričala u medijima. Nju i brata odgajala je majka.

- Majka se udala kada joj je bila 21 godina, a do 25. je bila rastavljena s dvoje male djece. Nije mogla ostvariti karijeru koju je željela, no tijekom našega djetinjstva svoju je kreativnost koristila za svaki mali detalj - rekla je Jolie u intervjuu za The Guardian 2021. godine.

S ocem u tinejdžerskim godinama nije često razgovarala, a u jednom trenutku su potpuno bili izgubili kontakt. Ponovno su se povezali 2001. godine kada je s njom glumio u filmu "Lara Croft: Tomb Raider".

- Da nismo u rodu, bili bismo prijatelji. Volim ga kao čovjeka - rekla je onda Jolie za USA Today.

- Angie i ja smo vrlo slični. Strastveni smo, no imali smo uspone i padove. Među nama ima puno ljubavi, no odnos nam nije uvijek bio stabilan - rekao je Voight u intervjuu za Vogue 2002. godine.

Nije bio na vjenčanju Angeline i Brada Pitta

Otkako su se pomirili, često su oboje pričali da su opet bliski. Glumac je sa kćeri i Bradom Pittom te njihovom djecom odlazio na odmore, a za unučad je komentirao da su u dobrim odnosima. Ipak, 2013. je rekao kako nije znao da je Jolie bila na dvostrukoj mastektomiji. Napravila je to nakon što je njezina majka preminula od posljedica raka dojke.

- Angelina je iznimna osoba. Nisam imao pojma za operaciju i nije bilo nimalo očito. Bio sam iznenađen i duboko dirnut načinom na koji je sve mirno odradila - rekao je Voight za New York Daily News.

Na vjenčanju Angeline Jolie i Brada Pitta nije bio, a rekao je da je o svemu saznao iz medija. Istaknuo je da mu je drago što su se vjenčali, no više detalja nije govorio. Ponovno je bilo perioda kada nisu razgovarali, a udaljili su se i zbog različitih političkih stavova. Voight je prošle godine komentirao njihova razilaženja po tom pitanju, no Jolie se nikada javno nije osvrnula na očeve komentare.