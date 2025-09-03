Obavijesti

Show

Komentari 0
REDATELJ FILMA ‘TAXI LJUBAVI’:

'Odradili smo gerilski posao za ovaj film, ali isplatilo nam se...'

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 2 min
'Odradili smo gerilski posao za ovaj film, ali isplatilo nam se...'
4

U hrvatskim kinima od 4. rujna dolazi film koji govori o branitelju koji vozi taksi, a u režiji Mile Ostoviće. Glavnu ulogu igra Ljubomir Kerekeš

Počeli smo 15. rujna 2024. godine i evo, danas, nakon 350 dana, imamo film vani. Hvala sponzorima i glumačkoj ekipi koji su uz mene od početka vjerovali u ovaj film, hvala i mojoj 'braći po oružju' koji su, kako Kris Milić kaže, gerilskim djelovanjem na setu odradili posao koji inače radi pedesetak ljudi, a nas je bilo tek desetak.

PREMIJERA FILMA FOTO U Zagrebu prikazali film 'Taxi ljubavi': 'Ratni veteran koji bira volan i noćne vožnje...'
FOTO U Zagrebu prikazali film 'Taxi ljubavi': 'Ratni veteran koji bira volan i noćne vožnje...'

Riječi su to Mile Ostovića, redatelja filma 'Taxi ljubav', koji je u ponedjeljak imao premijeru u zagrebačkom Branimir Mingle Mall centru. Više od 400 ljudi okupilo se vidjeti novi naslov koji će od 4. rujna igrati u hrvatskim kinima. Riječ je o branitelju Joži, glumi ga Ljubomir Kerekeš, koji ne pristaje na mirovanje, nego počne voziti taksi. Izabrao je noćne vožnje i razgovore sa stalnim mušterijama koje ga smatraju i više od prijatelja, ali i nepoznatim putnicima.

Foto: PIXSELL/

“Kroz četiri povezane priče njegovih putnika, film razotkriva duboke ljudske trenutke koje često zaboravimo primijetiti."

Uz Kerekeša, u filmu glume i Lara Nekić, Tarik Filipović, Goran Grgić, Anica Kovačević, Filip Juričić... I oni su, naravno, bili na premijeri.

- Ovo je bilo ludo i nezaboravno putovanje. Mile je redatelj koji radi bez proba, bez neke velike pripreme i ima veliku energiju koju na setu prenosi i glumcima i ekipi. To je zanimljiv način rada i to ne može baš svatko - rekao je Kerekeš nakon premijere.

Mladu i talentiranu Laru Nekić 'upoznali' smo u nagrađivanom kratkometražnom filmu 'Čovjek koji nije mogao šutjeti'. U filmu "Taxi ljubav" igra prostitutku Lenu, inače samohranu majku koja je doživjela obraćenje, uz pomoć Matije, kojega glumi Filip Juričić, vlasnik agencije nekretnina. On i Joža zajednički 'spase' Lenu, odvuku je od poroka i noćnog života.

- Hvala redatelju što mi je dao priliku igrati ovakvu ulogu - rekla je nakon premijere Lara Nekić.

KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ Dolaze filmovi koji prikazuju drugu, bolju stranu branitelja
Dolaze filmovi koji prikazuju drugu, bolju stranu branitelja

Inače, osim glazbenika Nereda, čija se muzika može čuti u filmu, u njemu je glumio i Tony Cetinski, koji je samo za tu prigodu otpjevao "Ti si ta". Rekao je kako mu nije bilo teško jer je glumio sebe...

U ponedjeljak se na hodnicima Branimir centra dalo naslutiti da se već kod Ostovića 'kuha' nešto novo, neki novi projekt. Ili iz produkcije su to i potvrdili pa poručili: 'Sretno Mili i cijeloj ekipi te svaka čast na hrabrosti i lucidnosti redatelja koji nam za iduću 2026. godinu na isti datum najavljuje novi film radnog naslova ‘MIA’, a riječ je o odrastanju jedne tinejdžerice'. 

Radnja filma odvija se kroz četiri priče u Jožinu taksiju. Snimati su počeli prošle godine, a lokacije su bile u Zagrebu, Zaprešiću, Lošinju i Istri.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Od modne piste do mirnog života u Virovitici: Ovako se mijenjala Aleksandra Grdić...
POVUKLA SE IZ JAVNOSTI

FOTO Od modne piste do mirnog života u Virovitici: Ovako se mijenjala Aleksandra Grdić...

Aleksandra Grdić (44), bivša manekenka i Miss Hrvatske, nekad je redovito punila modne piste i naslovnice. Bila je svuda - na revijama, u medijima, na eventima. No u jednom trenutku potpuno se povukla iz javnosti i okrenula mirnijem životu... Danas slavi 44. rođendan, a povodom toga ponovno je privukla pažnju javnosti
Dirnuli su srca, a sada ih više nema: Ovi natjecatelji Života na vagi prerano su nas napustili
TUŽNE SUDBINE

Dirnuli su srca, a sada ih više nema: Ovi natjecatelji Života na vagi prerano su nas napustili

Kandidati Neven, Danijel, Damir i Vanja, unatoč velikim rezultatima u showu 'Život na vagi', nažalost više nisu među nama
VIDEO Kuća koju je Amerikanac u Hrvatskoj kupio za 5000 eura, sada postaje dom iz snova...
Natjecao se u Supertalentu

VIDEO Kuća koju je Amerikanac u Hrvatskoj kupio za 5000 eura, sada postaje dom iz snova...

Natjecatelj showa "Supertalent", Justus Reid, Svoj pothvat preuređenja u prostor koji bi mogao funkcionirati kao stambeni objavljuje na društvenim mrežama. Sada se vidi da njegova kuća u Hrvatskoj ozbiljno napreduje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025