'Odradili smo gerilski posao za ovaj film, ali isplatilo nam se...'

Počeli smo 15. rujna 2024. godine i evo, danas, nakon 350 dana, imamo film vani. Hvala sponzorima i glumačkoj ekipi koji su uz mene od početka vjerovali u ovaj film, hvala i mojoj 'braći po oružju' koji su, kako Kris Milić kaže, gerilskim djelovanjem na setu odradili posao koji inače radi pedesetak ljudi, a nas je bilo tek desetak.

Riječi su to Mile Ostovića, redatelja filma 'Taxi ljubav', koji je u ponedjeljak imao premijeru u zagrebačkom Branimir Mingle Mall centru. Više od 400 ljudi okupilo se vidjeti novi naslov koji će od 4. rujna igrati u hrvatskim kinima. Riječ je o branitelju Joži, glumi ga Ljubomir Kerekeš, koji ne pristaje na mirovanje, nego počne voziti taksi. Izabrao je noćne vožnje i razgovore sa stalnim mušterijama koje ga smatraju i više od prijatelja, ali i nepoznatim putnicima.

Foto: PIXSELL/

“Kroz četiri povezane priče njegovih putnika, film razotkriva duboke ljudske trenutke koje često zaboravimo primijetiti."

Uz Kerekeša, u filmu glume i Lara Nekić, Tarik Filipović, Goran Grgić, Anica Kovačević, Filip Juričić... I oni su, naravno, bili na premijeri.

- Ovo je bilo ludo i nezaboravno putovanje. Mile je redatelj koji radi bez proba, bez neke velike pripreme i ima veliku energiju koju na setu prenosi i glumcima i ekipi. To je zanimljiv način rada i to ne može baš svatko - rekao je Kerekeš nakon premijere.

Mladu i talentiranu Laru Nekić 'upoznali' smo u nagrađivanom kratkometražnom filmu 'Čovjek koji nije mogao šutjeti'. U filmu "Taxi ljubav" igra prostitutku Lenu, inače samohranu majku koja je doživjela obraćenje, uz pomoć Matije, kojega glumi Filip Juričić, vlasnik agencije nekretnina. On i Joža zajednički 'spase' Lenu, odvuku je od poroka i noćnog života.

- Hvala redatelju što mi je dao priliku igrati ovakvu ulogu - rekla je nakon premijere Lara Nekić.

Inače, osim glazbenika Nereda, čija se muzika može čuti u filmu, u njemu je glumio i Tony Cetinski, koji je samo za tu prigodu otpjevao "Ti si ta". Rekao je kako mu nije bilo teško jer je glumio sebe...

U ponedjeljak se na hodnicima Branimir centra dalo naslutiti da se već kod Ostovića 'kuha' nešto novo, neki novi projekt. Ili iz produkcije su to i potvrdili pa poručili: 'Sretno Mili i cijeloj ekipi te svaka čast na hrabrosti i lucidnosti redatelja koji nam za iduću 2026. godinu na isti datum najavljuje novi film radnog naslova ‘MIA’, a riječ je o odrastanju jedne tinejdžerice'.

Radnja filma odvija se kroz četiri priče u Jožinu taksiju. Snimati su počeli prošle godine, a lokacije su bile u Zagrebu, Zaprešiću, Lošinju i Istri.