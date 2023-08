Odrasla je uz kamere, pljuvali su ju zbog estetskih zahvata, a ona samo želi uzgajati kokoši

Jako se bojim dana kada ću napuniti 19. Ne želim biti starija od 18 godina, rekla je 2015. Kylie Jenner. Najmlađa milijarderka na svijetu, reality zvijezda i influencerica sa svojim se strahom morala suočiti, a danas je proslavila 26. rođendan.

Kylie je odrasla pred televizijskim kamerama, njezine su starije sestre Kim (42), Kourtney (44) i Khloe (39) 2007. započele snimati vlastitu emisiju 'Keeping up with the Kardashians'. Publika je tako, uz drame starijih sestara, pratila odrastanje tada 9-godišnje Kylie i dvije godine starije Kendall (27).

Podsjetimo, Kardashianke su postale poznate nakon što je procurila eksplicitna snimka starije sestre Kim. Nedugo nakon, cijela je obitelj sudjelovala u reality programu. Zajedno sa slavnim sestrama, ključna lica emisije bila su ona majke Kris Jenner (67), oca Brucea Jennera te brata Roba.

- Ne sjećamo se ni vremena prije emisije i prije kamera i svega toga, sve nam je to nekako normalno - rekla je svojevremeno Kylie za V magazin i opisala da su kamere u domu Kardashianki bile prisutne od jutra do mraka.

Sa samo 17 godina, Kylie je magazin Teen Vogue proglasio najutjecajnijom tinejdžericom na svijetu. Iste se godine dogodila velika promjena u obitelji Kardashian-Jenner, jer je njihov otac Bruce, bivši olimpijac, objavio da je transrodan te da je promijenio spol i postao Kaitlyn. Tada je Kyliena slava rasla, a na naslovnice je dospjela kada si je povećala usne hijaluronskim filerima.

Kylieni estetski zahvati danas su sasvim prihvaćeni, ali je mlada influencerica tada izazvala kontroverze jer su mnoge mlade djevojke poželjele isto. Internetom se tako proširio 'Kylie Jenner challenge' kada su mnogo pokušali povećati vlastite usne na neobične i opasne načine. Ipak, Kylie je od svojih usana stvorila čitav brend te je izbacila liniju ruževa za usne 'Kylie Lip Kit'. Kasnije je od nekoliko mat ruževa stvorila milijunsku firmu 'Kylie Cosmetics' zbog koje je 2019. postala najmlađom milijarderkom na svijetu.

Što se ljubavnog života tiče, Kylie je 2017. prohodala s reperom Travisom Scottom (32). Godinu kasnije, Influencerica je 'nestala' s lica zemlje. Nakon nekoliko mjeseca bez i jedne fotografije, objave, traga i glasa od nekada sveprisutne Kylie, uslijedio je šok - 1. veljače je rodila kćerkicu Stormi.

Početkom prošle godine Kylie i Travis, unatoč nekoliko prekida, dobili su sina Airea. Par više nije zajedno, ali su ostali u dobrim odnosima zbog djece.

- Kad budem imala, onako, 30 želim nestati s karte, imati obitelj i živjeti u Malibuu s farmom, i samo uzgajati vlastite kokoši - rekla je svojevremeno Kylie o planovima za budućnost.