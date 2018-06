Oduševila sve: Maja Bajamić pobjednica pete sezone showa

Maja Bajamić pobjednica je finalne emisije pete sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Spektakularnom plesnom i vokalnom izvedbom pjesme 'All That Jazz' kao Catherine Zeta-Jones iz mjuzikla Chicago oduševila je žiri i natjecatelje te pokupila najviši broj bodova.

Pobjednica sezone imala je čast odabrati kome će Nova TV donirati glavnu nagradu u iznosu od 40 tisuća kuna, a odlučila se za udrugu MS TIM Hrvatska koja pomaže ljudima oboljelima od multiple skleroze.

Foto: Nova TV

- Čitava ova sezona je bila demonstracija tvoje sile. Ovo je dostojno izvedbe Chicaga na bilo kojoj svjetskoj pozornici. Ti si toliko talentirana i jedva čekam doći na bilo koji tvoj koncert. Ja se nadam da ćemo biti kolege u mjuziklu - oduševljeno je rekao Kedžo nakon Majine spektakularne izvedbe.

- Uspjela si napraviti da ljudi gledaju pred ekranom i govore: Kako je ovo dobro! Svaka čast! - pohvalama se pridružio Saša. Nives je rekla kako je iskreno tužna što je ovo bio Majin posljednji nastup ove sezone.

Foto: Nova TV

- Toliko si divna i talentirana, toliko je sve bilo sjajno i bez greške, baš sam tužna što te više nećemo gledati na ovoj pozornici - nastavila ju je hvaliti Nives.

- Ja bih zaista volio imati ovakvu točku. Nema labavo kod tebe! Nitko ne može poreći tvoju kvalitetu - zaključio je Petreković.

Drugoplasirana je prema ocjenama žirija i natjecatelja bila Katarina Baban, koja je u finalnoj emisiji pjevala pjesmu 'I'm a Slave 4 U“ transformiravši se u Britney Spears.

- Jesi ti imala ijednu lošu točku? - upitala ju je Nives osvrnuvši se na sve Katarinine nastupe tijekom sezone.

- Uvijek si bila savršena ili gotovo savršena. Ovo je bilo fenomenalno, bravo! - dodala je Nives.

- Uz silne plesne pokrete si zadržala maznost u glasu po kojoj je ona prepoznatljiva. Svi smo zinuli na izgled, ali kad si progovorila, to je bilo stvarno zavidno - prepričao je Saša svoju reakciju.

Foto: Nova TV

- Bilo je sve kako treba - kratko je rekao Kedžo dodavši kako Katarinu u showu gljiva nikako nije mazila.

- Fascinirala si me svojim muškim ulogama. Tvoje glumačke i pjevačke sposobnosti su ovdje doživjele ekstazu i erupciju. Osim tvoje profesionalnosti, ti si u zavidnoj kondiciji. Ja sam fasciniran - za kraj je dodao Petreković.

Na trećem se mjestu u finalu našao Amel Ćurić koji je izveo pjesmu 'Insieme: 1992' talijanskog pjevača Tota Cutugna.

- Drago mi je da si postao kompletni imitator, od glasa do stasa - komentirao je Kedžo.

- Ti si bio jedan od onih kandidata koji je uvijek htio dati više. A onda si shvatio da je ponekad manje-više. U posljednjim si emisijama to dozirao, nisi se ovoga puta plašio statične točke, bio si baš po mjeri. Prezadovoljna sam, bravo - istaknula je Nives.

Foto:

- Kad nismo očekivali, ti bi nas iznenadio. Kroz cijelu sezonu nas vodiš s padovima i dizanjima i to mi je super kod tebe. Maska ti je danas jako dobra, potrudio si se i skužio koja je poanta njegova glasa - rekao je Saša nakon Amelovog nastupa.

- Imao si izgled, a imao si i njegov stav. Izgled ti je savršen, to je ta frizura Ive Pattiere - na svoj je način komentirao Petreković.

Četvrto je mjesto na konačnoj ljestvici zauzela Paola Valić Bekić koja je u finalu energično izvela pjesmu 'Because you loved me' kao Celine Dion.

- Napokon da nisam ni u jednom trenutku vidio nešto od prošloga tjedna. Sjajna izvedba! Ti si i inače bila sjajna tijekom sezone - pohvalio je njen nastup Petreković.

- Na početku si imala problema kao i Amel. Na momente si me podsjetila na Celine Dion, i pogledom i radom ruku - rekla je Nives.

Foto:

- Ti si razuvjerila sve koji su ovo gledali od prve emisije, nevjerojatno si talentirana i bez obzira na ishod današnje emisije volio bih da se nastaviš baviti pjevanjem jer si stvarno jako talentirana - komentirao je Saša.

- Meni je ovo bilo jako dobro. Nisi imala baš jednostavne zadatke kroz show, a ovo je jedna od najvećih pjevačica svih vremena - dodao je Kedžo.

Ostala dva nastupa izveli su u duetima natjecatelji koji nisu ušli u finale. Ana Vilenica i Matko Knešaurek, oboje transformirani u suprotne spolove, zabavili su publiku izvedbom pjesme ' Hoy Tengo Ganas De Ti' kao Christina Aguilera i Alejandro Fernandez.

Foto:

- Matko, ovo ti je bio falset sezone. Bolje ikad nego nikad - rekao je Saša i dodao kako su članovi žirija umirali od smijeha. Nives im je šaljivo rekla kako je njihova točka pobjednička, a Kedžo je istaknuo kako mu je drago da su se oboje konačno opustili.

Publiku i žiri je do suza nasmijao nastup Davora Dretara Dreleta i Damira Poljička koji su kao Doris Dragović i Mladen Bodalec izveli hit 'Baklje ivanjske'.

Foto: Nova TV

- Ako su ovo bile baklje ivanjske, mi smo izgorjeli večeras - kazao je Kedžo.

- Ako je Doris gledala ovaj nastup preimenovat će se u Doris nije mi Dragović. Ne ponovilo se - kroz smijeh je komentirao Saša.

- Damire, kad mene nema, ti iz vrha table ti završiš u duete s ovim ovdje - duhovito je rekla Nives koja je u prošloj emisiji bila bolesna, a Drele joj je duhovito odgovorio kako je njezinu bolest pratio na Instagramu.

- Isti ste mi. Drele, ista si Boris Dragović - za kraj je rekao Petreković.