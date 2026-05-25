Oduševio je sve kao Austin Powers i Shrek pa nestao: Evo čime se danas bavi Mike Myers

Mike Myers jedan je od onih glumaca koji su obilježili modernu komediju svojim osebujnim humorom, transformacijama likova i britanskim komičarskim utjecajem koji je uspješno prenio u američku popularnu kulturu. Rođen 25. svibnja 1963. godine u Scarboroughu, predgrađu Toronta u Kanadi, odrastao je u obitelji britanskih doseljenika. Njegov otac Eric Myers imao je snažan utjecaj na njegov razvoj, osobito kroz ljubav prema britanskoj komediji. Upravo zahvaljujući njemu mladi Mike odmalena je gledao legendarne humoristične emisije poput "Monty Pythona" i "Bennyja Hilla", što je kasnije oblikovalo njegov prepoznatljiv stil humora.

Karijeru je započeo vrlo rano, a pojavljivao se u reklamama još kao dijete. Nakon završetka škole pridružio se podružnici poznate improvizacijske skupine Second City u Torontu, koja je bila odskočna daska mnogim slavnim komičarima. Tijekom 80-ih godina kratko je boravio u Londonu te je pokušavao ostvariti međunarodnu karijeru, no povratak u Toronto uslijedio je nakon što je njegovu ocu dijagnosticirana Alzheimerova bolest. To razdoblje ostavilo je snažan trag na Myersa i dodatno ga emocionalno povezalo s obitelji.

Pravi proboj dogodio se 1989. godine kada je postao član kultne emisije "Saturday Night Live". Ondje je brzo stekao status jednog od najtalentiranijih izvođača svoje generacije. Publika je obožavala njegove ekscentrične likove poput Waynea Campbella, voditelja amaterske rock emisije, te Dietera, pretencioznog njemačkog intelektualca. Myers je pokazao i izniman talent za imitacije, što ga je dodatno izdvojilo među kolegama.

Upravo je lik Waynea Campbella poslužio kao temelj za filmski hit "Wayne's World", koji je postao jedan od najuspješnijih filmova nastalih prema skečevima iz "Saturday Night Livea". Zajedno s Danom Carveyjem stvorio je duo koji je obilježio humor devedesetih, a uspjeh je potvrđen i nastavkom filma godinu dana kasnije.

Nakon odlaska iz SNL-a sredinom devedesetih, Myers je neko vrijeme radio u tišini na projektu koji će mu obilježiti karijeru. Rezultat je bio "Austin Powers: International Man of Mystery", špijunska parodija inspirirana britanskom kulturom šezdesetih godina. Myers nije samo glumio naslovnog junaka Austina Powersa, nego i njegova nezaboravnog protivnika Dr. Evila. Film je postao globalni hit i prerastao u uspješnu trilogiju koja je Myersa učvrstila među najvećim komičarima Hollywooda.

Početkom 2000-ih započeo je još jedan veliki uspjeh, animiranu franšizu "Shrek". Myers je posudio glas zelenom ogru sa škotskim naglaskom i time stvorio jednog od najpoznatijih animiranih likova modernog doba. Film je osvojio publiku svih generacija, a nastavci su godinama punili kina diljem svijeta. Upravo zahvaljujući Shreku, Myers je dosegnuo novu razinu popularnosti i među mlađom publikom.

Ipak, nakon nekoliko velikih uspjeha uslijedilo je razdoblje kreativnog zastoja. Film "The Love Guru", koji je Myers napisao i u kojem je igrao glavnu ulogu, doživio je veliki komercijalni i kritički neuspjeh. Nakon toga glumac se postupno povukao iz Hollywooda. Iako se povremeno pojavljivao u manjim projektima, uključujući film "Inglourious Basterds", njegova prisutnost na velikom platnu postala je znatno rjeđa.

Mnogi smatraju da je Myers svjesno napravio pauzu od intenzivne glumačke karijere kako bi se posvetio privatnom životu i obitelji. Za razliku od brojnih holivudskih zvijezda, nikada nije volio pretjeranu medijsku eksponiranost. Nakon razvoda od scenaristice i glumice Robin Ruzan, s kojom je bio u braku od 1993. do 2005. godine, pronašao je novu sreću uz Kelly Tisdale, scenografkinju i bivšu vlasnicu kafića. Par se vjenčao 2010. godine u privatnoj ceremoniji u New Yorku te zajedno imaju sina i dvije kćeri.

Danas Myers živi mirnijim životom u njujorškoj četvrti Tribeca, daleko od stalne hollywoodske pozornosti. Iako se već godinama špekulira o mogućem novom nastavku "Austin Powersa", glumac bira projekte vrlo oprezno. Trebao bi se vratiti i u petom nastavku "Shreka" koji će svjetlo dana ugledati iduće godine.