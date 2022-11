Oduševljena publika pjevala u sav glas uz Doris Dragović: 'Kud sam prije natukla tih 40 godina'

Doris Dragović je 40 godina karijere odlučila proslaviti nastupom u svom rodnom Splitu. Koncert je započeo u 20:40 sati, a splićani su ju dočekali gromoglasnim aplauzom, a koncert je otvorila duetom 'Ima nešto u tome' koji je snimila s Jacquesom Houdekom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na pozornicu je izašla u zanimljivoj modnoj kombinaciji. Naime, obukla je šareni kombinezon u ružičastim i ljubičastim nijansama te ružičaste stiletto štikle. Za kombinaciju zadužena je bila Anamarija Asanović.

Foto: 24sata.hr

- Hvala vam na vremenu, hvala vam na ljubavi, hvala vam na svemu ovom lijepom što me prvih 40 godina nosilo. Ne znam kad ćete me se riješiti, ali evo, ja ću nastaviti bar još neko vrijeme - rekla je Doris nakon prve pjesme te zapjevala svoj hit 'Jedini'.

Doris, ali i cijela publika napravili su odličnu atmosferu na samom početku. Svi su pjevali u sav glas.

Foto: 24sata.hr

- Evo neke su pjesme vječne. Ovo je ona koja je napisana kada smo se ja i on gledali kroz tranaris. Putovat ćemo kroz vrijeme na ovom koncertu. Kud sam ih prije natukla 40 - rekla je Doris.

Foto: 24sata.hr

Koncert je nastavila uz hitove 'Selim ti ja', 'Dug', 'Gabrijel' i 'Petak'.

- Ako me pitate jesam li spremna za susret s velikim brojem ljudi, nikad čovjek ne može biti spreman za to, uvijek te to zatekne, ali je lijepo kada te zatekne. Ako me pitate za glazbeni dio, spremni smo da, već dugo vremena pripremamo sve ovo što ćete danas čuti. Sami smo sebe iznenadili u više navrata, mijenjali smo aranžmane, iz tih 40 godina je svega trebalo izvući iz prašine. Malo smo prilagodili ovom vremenu neke od aranžmana - rekla je Doris netom prije današnjeg koncerta.

Najčitaniji članci