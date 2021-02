Reper Eminem (48) nedavno je objavio spot za pjesmu 'Higher', a spot je oduševio stanovnike Bosne i Hercegovine. U jednom dijelu spota pojavljuje se njihova zastava.

POGLEDAJTE VIDEO:

U spotu, šef UFC-a Dana White (51) uključuje se komentarom u emisiju ESPN-a, a iza njega se vidi nekoliko zastava, među kojima je i bosansko-hercegovačka plavo-žuta zastava. Ona se, inače, nalazi u Whiteovom luksuznom domu u Abu Dhabiju.

Spot se premijerno prikazao prije petnaestak dana u uvodnoj emisiji ABC-ja povodom UFC-ove borbe Dustina Poiriera (32) i Conora McGregora (32).

U crno-bijelom spotu Eminem repa u borilačkom oktogonu o svojim vječnim borbama. Sredinom spota Dana White komentira Eminemovu spremnost na borbu s vlastitim demonima i taj dio spota je jedini u boji. White njegovoj borbi ne predviđa uspjeh. Pjesma 'Higher' nalazi se na albumu 'Music to be Murdered by Side B.