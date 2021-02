Marin Blažetić, rođeni Virovitičanin s dugogodišnjom zagrebačkom adresom, natjecatelj kojega smo upoznali u prošlom izdanju HRT-ova kviza 'Tko želi biti milijunaš?', svoj je "juriš" na milijun večeras nastavio otvaranjem pitanja za 8.000 kuna te s džokerima "zovi" i "pola-pola" na raspolaganju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pomoć džokera "zovi" iskoristio je na sportskom pitanju za 16.000 kuna. Naime, među ponuđenim prestižnim natjecanjima - Tour de France, Bostonski maraton, Zlatna pirueta i reli Pariz-Dakar tražilo se ono koje je 1958. godine osvojio Franjo Mihalić. Prema Marinovu mišljenju odgovor je mogao biti Zlatna pirueta, no zatraženi džoker sugerirao mu je Bostonski maraton, pa je, poslušavši ga, osvojio spomenuti iznos.

Posljednjega džokera upotrijebio je na pitanju iz područja književnosti, onoga za prelazak drugoga praga. Tko je 1945. godine objavio tri romana napisana za Drugog svjetskog rata, glasilo je pitanje na koje su ponuđena imena bila Ivo Andrić, Mato Lovrak, Ranko Marinković i Miroslav Krleža.

Marina je, ustvrdio je, najviše vuklo na Ivu Andrića, a pošto je nakon džokerom sužena izbora, uz Matu Lovraka ostalo i spomenuto književno ime, ponudio ga je kao svoj konačan odgovor i osvojio 32.000 kuna.

Stigavši do pitanja za dvostruko viši iznos, bio je zadovoljan čuvši da se traži zemlja čija je središnja banka 2009. godine izdala novčanicu od 100 bilijuna svoje valute. Naime, znao je kako je riječ o Zimbabveu, kojemu se dogodila najveća hiperinflacija u povijesti (a ne Burkini Faso, Keniji ili Mozambiku).

Je li 34, 35, 36 ili 37 atomski broj rubidija, u periodnom sustavu smještenog ispod kalija čiji je atomski broj 19? Bilo je to 12. pitanje za 125.000 kuna na kojemu je Marin odustao, kući ponijevši 64.000 kuna. Ipak, prije negoli je vrući stolac prepustio prvome večerašnjem vlasniku najbržega prsta ustvrdio je kako bi njegov odgovor bio 37 i - bio bi u pravu.

Nakon Marina priliku nastupiti u popularnome "Milijunašu" dobio je Zagrepčanin Đuro Miljević. Pomoć znalaca umirovljeni je profesor zatrebao već na pitanju za 4.000 kuna upitavši ih u kojoj formaciji najčešće igraju momčadi u stolnom nogometu. Je li riječ o formaciji 2-5-3, 3-4-3, 4-4-2 ili pak 5-3-2?

Javili su se Josip i Bruno Robert, a Đuro je odgovor odabrana Josipa, 2-5-3, ponudio kao konačan te nastavio svoj kvizaški pohod, došavši bez pomoći preostalih džokera do pitanja za 16.000 kuna. Na njemu je zatrebao poziv. Nije znao gdje u parku Minimundus svjetske znamenitosti od '58. "niču" u omjeru 1:25. Netom nakon pročitana pitanja, džoker je rekao Klagenfurt, a u ponudi su bili i Padova, Pečuh te Brno.

Natjecatelj je stoga krenuo korak dalje, no nije uspio prijeći i drugi prag. Zapeo je na imenu Krležine drame koja završava riječima: "Gudbaj, old kontri!". Nije znao je li to drama Galicija, Kristofor Kolumbo, Vučjak ili Gospoda Glembajevi. Isprva je rekao kako bi mogla biti riječ o drami Kristofor Kolumbo, imenu djela koje je uz Vučjak i ostalo nakon prepolavljanja ponuđenih odgovora.

Naposljetku se i odlučio za nju pa je kviz napustio s 1000 kuna, jer spomenutu rečenicu izgovara lik Eve u Vučjaku, drami koja pripada tzv. "ratnom ciklusu", ekspresionističko-realističkoj fazi Krležina stvaralaštva.

Posljednji večerašnji natjecatelj bio je 23-godišnji Mario Hlevnjak iz Bednje odnosno Vrbna, na trenutačnom radu u metropoli.

Mario je prije zvuka sirene stigao odgovoriti na pitanje za 4.000 kuna. Znao je kako je kolonizator Peter Minuit od Indijanaca kupio otok Manhattan za 60 guldena (a ne za 70 dolara, 80 funti ili 90 franaka).