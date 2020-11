Odustao na pitanju za 250.000 kuna: Znate li vi točan odgovor?

<p>Prvi najbrži prst večerašnje epizode kviza 'Tko želi biti milijunaš?' bio je <strong>Borko Barić</strong> (43), diplomirani inženjer matematike. Do 1.000 kuna lako je došao, a šesto pitanje glasilo je: 'Tko se ekranom ne prešetava gologuz?'. Ponuđeni odgovori bili su Paško Patak, Winnie the Pooh, Miki Maus i Simba. Borko se prisjetio crtića pa odgovorio - Miki Maus. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tarik napustio 'Potjeru' i vratio se 'Milijunašu'</strong></p><p>Zapeo je na pitanju za 4.000 kuna: 'Koja oznaka stoji ispred broja 965 kod Zaporošca i 1102 kod Tavrije?'. Borko je uzdahnuo kada mu je voditelj <strong>Tarik Filipović </strong>pročitao pitanje, na koje su ponuđeni odgovori bili MIA, PSY, SIA I ZAZ. Borko je odlučio da je to pitanje za znalce. Ivan mu je rekao kako mu 'zvoni' da je točan odgovor ZAZ te je bio u pravu. </p><p>Iduće pitanje bilo je: 'Kojoj baltičkoj državi glavni grad nije na moru?', a ponuđeni odgovori bili su Švedskoj, Litvi, Finskoj ili Estoniji. Borko je znao da je riječ o Litvi.</p><p>'Koji se fiziološki proces naziva i mastikacija?' bilo je sljedeće pitanje, a Borko je točno odgovorio da je to naziv za žvakanje. Deseto pitanje glasilo je: 'Tko je '69. napisao 'Modru rijeku' koju Arsen Dedić uglazbljuje '73., a Indexi '78.?'. Ponuđeni odgovori bili su Dobriša Cesarić, Nikola Šop, Josip Pupačić te Mak Dizdar. Borko je za ovo pitanje odlučio zvati prijatelja, kazališnog redatelja Marija Kovača, koju mu je dao točan odgovor - Mak Dizdar.</p><p>Iduće pitanje bilo je: 'Na kojem se mjestu na tablici uspješnosti na nogometnim SP-ima nalazi Hrvatska?'. Brojanjem država koje su osvojile zlatnu medalju ili barem bile na prva tri mjesta, Borko je došao do točnog odgovora - na 13. mjestu i tako je zaradio 64.000 kuna. </p><p>Pitanje za 125.000 kuna glasilo je: 'Koji alkaloid nije 'zarobljen' u mliječnom soku zarezanih, nedozrelih gljivica bijelog maka?', a dani odgovori bili su atropin, kodein, morfin i papaverin. Borko je tu riskirao, iako nije bio sto posto siguran, ali je točno odgovorio da je riječ o atropinu. </p><p>'Koji naslov potpisuje Agatha Christie?' bilo je 13. pitanje za 250.000 kuna. Ponuđeni odgovori bili su: F ili E, N ili M, R ili P te V ili U. Nakon iskorištenog posljednjeg džokera pola-pola, Borko nije želio nagađati pa je odustao, ali ga je vuklo na točan odgovor - N ili M. </p><p>Idući je znanje došao iskušati <strong>Ivan Bačani </strong>(32). Prvi pet pitanja prošlo je bez problema, a na šestom pitanju se Ivan zamislio. Na pitanju 'James Watt se svojim parnim strojem nije hvalio govoreći o vatima, već uspoređujuću njegovu snagu s kojim životinjama?' bili su ponuđeni odgovori s lavovima, konjima, volovima ili sa slonovima. Ipak je točno odgovorio - s konjima. </p><p>Sedmo pitanje bilo je: 'Koja od ovih županija nema ni kilometra autoceste?', a Ivan se dvoumio oko odgovora pa iskoristio džoker pola-pola. Naposljetku je točno odgovorio da je riječ o Virovitičko-podravskoj županiji. Ivan zasad ima 8.000 kuna, a igru će nastaviti u sljedećoj epizodi. </p>