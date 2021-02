Dokumentarac 'Allen protiv Farrow' od četiri dijela od danas se prikazuje na HBO GO. Svakog ponedjeljka na streaming platformi bit će dostupna nova epizoda.

Redatelji Kirby Dick i Amy Ziering u dokumentarcu prikazuju dugu priču o jednom od najozloglašenijih holivudskih skandala, odnosno optužbi protiv Woodyja Allena (85) za seksualno zlostavljanje njegove usvojene tada sedmogodišnje kćeri Dylan te njegovoj vezi sa Soon-Yi Previn (50), kćeri glumice Mije Farrow (76).

Potresna dokumentarna serija skrojena je od intimnih kućnih i nikad objavljenih audio i vode snimaka u kombinaciji s dokumentacijom sa suda, policijskim dokazima te intervjuima s Miom Farrow, Dylan Farrow (35), Ronanom Farrowom (33), obiteljskom prijateljicom Carly Simon, tužiteljem Frankom Macom, rođacima, istražiteljima, stručnjacima i drugim očevicima. Inače, Woody je bio u vezi s Mijom Farrow te skupa imaju sinove Ronana Farrowa i Moses Farrow (43) te kćer Dylan Farrow.

Na dokumentarac reagirao je i sam Woody, te podijelio tekst Roberta B. Weidea, američkog scenarista, koji kritizira dokumentarac. Woody i supruga Soon-Yi naglasili su kako autori serije nisu bili zainteresirani za istinu te da su surađivali s obitelji Farrow i onima koji ih podržavaju, dok se Allen niti itko od njegove podrške.

U pismu Woody Allen i njegova supruga Soon-Yi Previn, također usvojena kći Mie Farrow, tvrde kako su autori godinama pripremali seriju, a da su se njima javili prije manje od dva mjeseca. Dali su im nekoliko dana da reagiraju da odgovore na optužbe koje se iznose u serijalu.

- Kao što je desetljećima poznato, ove su optužbe kategorički lažne. Više ih je tijela u to vrijeme istraživalo i otkrilo da se, bez obzira na to što je Dylan Farrow bila nagovorena da vjeruje, nikada nije dogodilo apsolutno nikakvo zlostavljanje. Nažalost, nije iznenađujuće da je HBO TV kuća koja ovo emitira, ona ima poslovni odnos s Ronanom Farrowom. Iako će ovaj loš serijal možda privući pažnju, to ne mijenja činjenice - navode u pismu.