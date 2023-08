Oglasio se Faca iz 'Seks i grada' nakon optužbi za zlostavljanje: 'Varao sam ženu, to nije zločin'

Glumac Chris Noth (68) kojeg publika pamti iz legendarnog serijala Seks i grad suočava se s optužbama za seksualno zlostavljanje. Glumac je negirao te optužbe, a sada se po prvi put nakon optužbi obratio medijima. Za USA Today rekao je kako su svi dogovori bili sporazumni.

Njegova karijera je na 'pauzi', a priznao je i da je 'varao svoju ženu, ali da to nije zločin'.

- Iznenada, puno ljudi želi seks s tobom. Misliš si da bi bilo šteta to propustiti. Opravdavaš se, kao i mnogi muškarci: 'To je samo malo plesa sa strane i zabavno je, nikoga nećeš povrijediti, jer nitko neće za to znati. - rekao je.

Foto: Imdb

Glumac je dodao kako se ne misli predati i kako će se do kraja boriti za svoju slobodu.

- Neću se samo predati i reći da je gotovo. To je lažna priča, i nije istinita. I ne mogu zbog toga samo reći 'Pa dobro, to je to za mene'. Ja sam glumac. Imam druge stvari kojima se želim kreativno baviti. Moram uzdržavati djecu.

Foto: imdb

Notha su za seksualno zlostavljanje optužile četiri žene, a najviše se ističe optužba kantautorice Lise Gentile. Glazbenica tvrdi kako joj je glumac ušao u stan i nasilno je počeo ljubiti i dirati po grudima. Slučaj se navodno dogodio 2002. godine, a Lisa tvrdi kako je sve do sada bila u strahu jer joj je Noth navodno prijetio kako će joj uništiti karijeru.