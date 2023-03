Oglasio se Nemanjin prijatelj: Trebali smo se vidjeti jučer, slali smo si poruke. Ostalo je na tom

Vijest o smrti Nemanje Vukovića, bivšeg natjecatelja 'Zvezda Granda', šokirala je u utorak ujutro cijelu regiju. Nemanja je poginuo u 22. godini. Kako je napisao Kurir, pjevač je poginuo u ponedjeljak na autoputu Šid-Beograd u Srbiji, nakon što je sletio s ceste i udario u zaštitnu ogradu. Navodno je nakon nesreće pjevač napustio auto kako bi prešao cestu, a tada je na njega naletio autobus.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kurir je kontaktirao Nemanjinog prijatelja Aleksandra Acu Stevića, s kojim je preminuli pjevač bio nerazdvojan godinama. Aleksandar je za Kurir ispričao kako je Nemanja proveo svoj posljednji dan, ali je otkrio i kakve je planove imao za nadolazeće dane.

- Nemanja i ja smo trebali imati svirku u četvrtak i za vikend ići u Zagreb. U nedjelju smo svirali u Kovinu. On je tamo ostao spavati i sve je bilo u redu. Trebali smo se vidjeti jučer, kada je on otišao u Beograd kako bi se vidio s nekim ljudima i kako bi uzeo kaparu za jedne svaotve. Dopisivali smo se da se vidimo jučer nakon toga. Napisao je da je u gužvi i da ćemo se čuti kasnije. Na tome je ostalo. Vidio sam da mi ne odgovara na posljednju poruku, zvao sam ga više puta i eto... Imali smo razne planove, ali džabe sad... Ne mogu prihvatiti da ga nema. O njegovoj nesreći i pogibiji znam samo onoliko koliko sam čuo iz medija, nisu mi poznati detalji. Nije mi rekao gdje ide niti ja znam zašto se on našao na toj autocesti - ispričao je kroz suze Aleksandar.

Foto: Instagram/Aleksandar Stević

Otkrio je i kako je Nemanjina obitelj reagirala na vijesti te kako se trenutačno osjećaju.

- Iza Nemanje su ostali roditelji i dva brata. Oni žive u Foči. Bili smo tamo više puta i svirali, išli na rafting. Nisam se čuo s njegovim roditeljima. Uspjeo sam dobiti samo njegovu djevojku. Oni su baš prva ljubav, bilo je ozbiljno. Ona je u šoku, ne može doći k sebi. Nešto kratko smo popričali i odmah je ugasila mobitel, kao i njegov brat - rekao je.

Foto: Instagram/Aleksandar Stević

Najčitaniji članci