Oglasio se odvjetnik Justina Timberlakea nakon uhićenja

Američkog pjevača Justina Timberlakea (43) uhitili su u utorak zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Sada su se za Page Six oglasili iz ureda odvjetnika Edwarda Burkea Jr., koji će na sudu braniti pjevača.

- Gospodin Burke se raduje što će braniti gospodina Timberlakea protiv optužbi. Imat će puno za reći u prikladno vrijeme - izjavili su.

Justina su optužili za vožnju pod utjecajem alkohola i za to što se nije zaustavio na znaku stop te zbog toga što nije vozio u propisanoj traci. Suđenje je zakazano za 26. srpnja.

Justin Timberlake is shown in this police booking photo after he was arrested for driving while intoxicated, in this handout picture | Foto: SAG HARBOR POLICE DEPARTMENT

Timberlake je uhićen nakon večere u jednom hotelu, ispred kojeg su stajali policajci. Čim su ga zaustavili su primijetili da je Justin bio pod utjecajem alkohola. Izvor je ranije za Page Six rekao kako Timberlakea nije prepoznao policajac koji ga je uhitio.

- Jako je mlad, nije znao tko je Timberlake. Nije znao ni za ime, ni za to lice - rekao je izvor. U trenutku kada su ga uhitili je pjevač počeo pričati o tome da će mu propasti cijela turneja. 'Rekao je sebi u bradu: 'Ovo će uništiti turneju'. Policajac ga je pitao kakvu turneju, a Justin je rekao: 'Pa svjetsku turneju!', rekli su izvori za Daily Mail.

EXCLUSIVE Justin Timberlake leaves a police station in The Hamptons | Foto: Profimedia