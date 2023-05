Oglasio se otac Stefana Karića koji je brutalno prebio Natašu Šaviju: 'Možda sam ja kriv...'

Otac Stefana Karića (31), Osman Karić, progovorio je o incidentu svog sina koji je proteklog vikenda brutalno prebio djevojku Natašu Šaviju na vjenčanju.

Sin ga nije kontaktirao jer je u bijegu, ali Osman smatra da Stefan za sve ima objašnjenje. Nije ga htio okriviti, ali okrivio je sebe.

- Možda sam i ja kriv za sve, neke svoje komplekse sam liječio preko njega. Toliko sam ga volio da nisam htio drugo dijete. Ne znam, ne želim ga osuditi prije vremena - rekao je u emisiji 'Bajke iz podzemlja'.

Osman je odmah nakon što se saznalo da je Nataša u bolnici za Kurir rekao da je u šoku te tvrdi da će se njegov sin predati policiji.

- To se dogodilo u Vrdničkoj kuli, bili smo zajedno, prvo me je povukao za kosu, zatim me ošamario, ali na brutalan način. Izašli smo van, a on me opet snažno povukao i udario šakom po lijevoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške ozljede, slomljena mi je vilična kost i ozljede oka - oglasila se Nataša ranije iz bolnice.

Foto: Instagram

- Sve se dogodilo u blizini WC-a, gdje nije bilo ljudi. Nisam sigurna ni je li u tom trenutku bilo osiguranja. Dva puta me tako povukao za kosu da su mi ispali pramenovi. Ne mogu opisati koja je to snaga... Ošamario me je tako da mi se zavrtjelo u glavi. Onda je krenuo van, ne mogu se sjetiti da li me bacio na pod ili sam pala sama, htjela sam mu vratiti, povukla sam ga za majOsiguranje me izbacilo, ali me neki čovjek otpratio do taksija da odem do bolnice. Tada je došla policija.icu, on me opet povukao i udario šakom - opisala je starleta napad za srpski Kurir.

Kasnije je dala izjavu i za Espreso, te poručila bivšem dečku da neće stati dok ne bude odgovarao za ono što joj je napravio. Pitala se zašto se ne predaje, ako misli da nije kriv. - Trebaju li mu neke konzultacije kako da se izvuče? Ili čeka da mu prođu tragovi na šakama? - zaključila je Nataša.

Najčitaniji članci