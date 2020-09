Oglasio se restoran koji je odbio influencericu: Ljudi su pretjerali

Porečki restoran smatra da su pretjerali i oni koji brane i oni koji 'pljuju' mladu influencericu. Napominju kako ne bi voljeli da sada u restoran dolaze gosti samo zbog mržnje prema 'nekoj curi s interneta'

<p>Nakon što se influencerica <strong>Doris </strong>(20) požalila kako joj je restoran u Poreču odbio dati besplatan ručak u zamjenu za reklamu, nastala je žestoka rasprava na društvenim mrežama o toj temi. Sad se o svemu oglasio i sam restoran. </p><p>- Želimo da ljudi kod nas dolaze zbog ljubavi, truda i brige koju unosimo u pripremu svakog tanjura - rekao je za <a href="https://www.glasistre.hr/istra/slucaj-influencerica-razgovarali-smo-s-predstavnikom-poreckog-restorana-koji-se-nasao-na-meti-velikih-kritika-ali-i-pohvala-663747" target="_blank">Glas Istre</a> <strong>Vedran Jugovac</strong>, čovjek koji je zadužen za društvene mreže restorana. </p><p>Porečki restoran smatra da su pretjerali ljude s obje strane, i oni koji brane i oni koji 'pljuju' mladu influencericu.</p><p>- Smatramo da su ljudi pretjerali s obje strane: s jedne maloljetnici koji su stali u obranu influencerice uz prijeteće poruke, njih pet posto, a s druge svi ostali koji pogrdnim tekstovima narušavaju njen ugled i nama žele uspješan rad, preostalih 95 posto - rekao je Vedran.</p><p>Kaže kako ne bi volio da sada u restoran dolaze gosti samo zbog mržnje prema 'nekoj curi s interneta'. </p><p>Podsjetimo, influencerica Doris je objavila video u kojemu govori kako ne može vjerovati kako se porečki restoran ponio prema njoj nakon što je zatražila besplatnu večeru, a zauzvrat nudila reklamu. </p><p>- I što onda, što smo time dobili? Da se netko sprda s nama zato što smo na vašem Instagram storyju? Vaša ponuda je u najmanju ruku smiješna, to može tražiti i dobiti Madonna, Serena Williams, Will Smith. Vi možete doći kod nas i jesti, uslugu ćete platiti, a mi možemo u dogovoru s vama iznos vašeg računa uplatiti u humanitarne svrhe i to objavite na svom storyju. U protivnom nema džabe ni kod stare babe. Za vas od našeg osoblja i gostiju nitko nikad nije čuo - napisao joj je restoran, što je nju iznenadilo. O ovoj temi progovorili su redatelj <strong>Dalibor Matanić </strong>(45), lovac <strong>Dean Kotiga </strong>(32), novinarka <strong>Maja Sever </strong>(49), Mostov saborski Zastupnik <strong>Marin Miletić </strong>(33), chef <strong>Mate Janković </strong>(42) i mnogi drugi.</p>