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'Oh, moja ljubavi': Filipinka u 'Supertalentu' tepala Fabijanu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
'Oh, moja ljubavi': Filipinka u 'Supertalentu' tepala Fabijanu
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Foto: Instagram/Youtube/Screenshot
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Na pozornici 'Supertalenta' tri Filipinke oduševile su žiri snažnim muškima vokalima, a zavodljivo tepanje jedne od članica Fabijanu dodatno je začinilo njihov nastup

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Tri dame iz Filipina na pozornicu 'Supertalenta' stigle su s velikim ambicijama i željom da pokažu snagu svoje grupe. No, čim su zapjevale, postalo je jasno da su od žirija uspjele sakriti veliko iznenađenje, a to je da se iza njihova ženstvenog izgleda skrivaju duboki muški glasovi.

Foto: Luka Dubroja

- Mi smo pop grupa s Filipina. Želimo biti poput Destiny's Child ili Spice Girls. Ženska snaga. Njihove pjesme pričaju o zabavi i o tome da si iskren prema sebi. Ne radimo ovo samo zbog sebe, nego i zbog publike. Želimo ostaviti trag - rekle su Filipinke.

Na prvi pogled ništa nije dalo naslutiti kakvo su iznenađenje pripremile, ali kada je krenula glazba i jedna od članica pustila glas, izraz lica članova žirija potpuno se promijenio jer se umjesto glasa koji su očekivali, začuo se duboki muški vokal.

Foto: Luka Dubroja

- Moram biti iskrena. Nisam ovo očekivala. Skrivali ste tu malu tajnu od nas, zar ne? - komentirala je Maja Šuput.

A da Miss Tres ne privlače pažnju samo svojim glasovima, pokazao je i simpatičan trenutak s Fabijanom Pavlom Medvešekom. Dok im se on obraćao, jedna od članica nije dobro čula što je rekao pa mu se zavodljivo obratila.

- I'm sorry, my love (Oprosti, ljubavi moja) - rekla mu je zavodljivo. 

Neočekivano tepanje izazvalo je potpuno novu reakciju za stolom žirija te su time dodatno začinile svoj nastup.

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