Ojdanić: Nisam ni sanjala da će Moruzgva biti toliko uspješna

Kada je pokretala Kazalište Moruzgva, Ecija Ojdanić (44) imala je viziju da to postane kazalište koje u umjetnosti vidi mogućnost poboljšanja svijeta koji nas okružuje. Ako je suditi po do sad uspješno odrađenim predstavama, njen cilj je ostvaren. Ove godine Kazalište obilježava deset godina od prve premijere, a to će proslaviti dvjema svečanim izvedbama. Tako će večeras na Sceni Vidra imati 100. izvedbu predstave 'OtpisaNE!', a 25. ožujka 50. izvedbu 'Brodolomki'.

Foto: Promo

- Nisam mislila da će Kazalište Moruzgva postati toliko veliko nezavisno kazalište. To je jedna lijepa priča o poduzetničkom uspjehu i dokaz da je u Hrvatskoj moguće napraviti jedan umjetnički pothvat - rekla nam je Ojdanić.

Istaknula je i kako je devet od dvanaest Moruzgvinih predstava nastalo prema dramskim tekstovima ili predlošcima domaćih autora, a tek tri se temelje na inozemnim hitovima među kojima je samo jedan lektirni naslov.

Foto: Goran Jakuš/Pixsell

- To što slavimo 100. izvedbu predstave 'OtpisaNE' nam je jedan od najboljih mogućih poklona. Puno smo radili i ovo nam je nagrada za uložen trud - zaključila je.

Ponosna na sve što je do sad napravila je i njena kolegica, glumica Mila Elegović (48).

Foto: Promo

- Ona je stijena tog kazališta. Krenula je od nule, ali s velikim entuzijazmom i uspjela je napraviti spektakl. Ona je pravi primjer žene koja ima viziju i uspješno je realizira - hvalila ju je.

