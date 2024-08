Olimpijske igre u Sydneyu su joj promijenile život: Na Olimpijske u Parizu došla je kao kraljica...

Kada pomislite na Olimpijske igre, zasigurno vam na pamet prvo ne padnu ljubavne priče, već odlični sportaši, napete utakmice, natjecanja, odličja... No na jednim Olimpijskim igrama, odnosno onima u Sydneyju 2000. godine, razvila se prava romansa, a Mary, koja je do tada bila samo pučanka je, 24 godine kasnije, na Olimpijske igre u Parizu, stigla kao kraljica Danske.

Mary Elizabeth Donaldson radila je tada u jednoj reklamnoj agenciji, a za vrijeme Olimpijskih igara u Sydneyju ušla je u jedan bar. Tamo nije bio samo Frederik, tada danski princ, već i drugi pripadnici europskih kraljevskih obitelji, redom prinčevi i princeze Danske, Norveške... Za ljubavne iskrice između Mary i Frederika kriv je današnji kralj Španjolske, Felipe VI., koji je tada također bio samo princ. Poznavao je Mary preko njezine cimerice.

Paris 2024 - Equestrian sport | Foto: Rolf Vennenbernd/DPA

- Prvi put kad sam ga upoznala, nisam znala da je to princ Frederik. Pola sata kasnije netko mi je prišao i pitao me: 'Znaš li ti tko su ti ljudi?' - ispričala je Mary svojedobno, prenosi Woman's Weekly.

Zbog princa se odselila u Dansku

Ljubavna priča koja se ne razlikuje puno od onih 'običnih ljudi'. Dvoje ljudi upoznalo se u izlasku, razmijenilo brojeve, a onda su vezu nastavili na daljinu. Barem na neko vrijeme... Frederik je često potajno putovao iz Danske u Australiju.

Ipak je tu bilo nešto više od početne zaljubljenosti i Mary se pristala 2001. godine preseliti u Dansku. Ranije te godine već je bilo poznato da budući kralj ljubi pučanku. Svojedobno je kraljica ispričala kako joj je bilo jako stresno kada je upoznala Frederikovu majku, tada kraljicu Margrethu II. Nije znala što reći, kako se nakloniti...

Danish Royal Family attends celebration in the Parliament of the change of the throne Photo: Albert Nieboer / Netherlands OUT / Point de Vue OUT | Foto: Albert Nieboer

- Naklon sam naučila od svog supruga - rekla je princeza. No, budućoj svekrvi ništa od toga nije smetalo, kao ni činjenica da je Mary pučanka, te je 2003. dala zeleno svjetlo da se par zaruči.

Olimpijske igre puno im znače

Oženili su se godinu dana kasnije.

- Od danas nadalje, Mary je moja i ja sam njen. Voljet ću je i štititi cijelim svojim srcem - rekao je na vjenčanju princ. Danas su ponosni roditelji četvero djece, Christiana, Isabelle i blizanaca Vincenta i Josephine.

Frederikova majka, Margretha, abdicirala je ove godine s prijestolja nakon 52 godine vladavine, te predala krunu sinu.

Paris 2024 Olympic Games - Opening Ceremony | Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Novi kraljevski par nije propustio ove godine doći na Olimpijske igre u Pariz, gdje su se susreli sa svojim starim prijateljima, drugim članovima kraljevskih obitelji, i podsjetiti se na romansu koja se rasplamsala prije 24 godine...