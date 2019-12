'Oliver je bio izuzetno nježan, nije se šalio kako je inače znao'

Gladno dijete koje je htjelo biti mesar jer “u nji” se svaki dan “jilo meso”. Mladić koji je na Stradunu ugledao djevojku i do kraja za nju čuvao sve nježne riječi svijeta. Prijatelj na kojeg bi se svi oslonili kad dođu jutra puna nevolje. Najveća zvijezda kojoj nisu trebale treće traperice jer jedne ima na sebi, a druge su u ormaru. Tako velik, a tako jednostavan. Oliver. Njemu će 7. prosinca pjevati prijatelji u splitskoj Spaladium Areni. Oni bliski, s kojima je živio, koji bi sve dali da je tu. A on je o sebi govorio da je dosadan, smišan i nimalo zanimljiv. Glazbenik koji je iznjedrio najljepše i najtužnije ljubavne stihove. Uoči rođendanskog spektakla “Vridilo je” donosimo 15 nepoznatih priča iz života Olivera Dragojevića.

Najpoznatija istarska radijska voditeljica Jadranka Nišević i vodeća menadžerica Lidija Samardžija provele su s Oliverom i njegovom obitelji sedam dana zadnjeg ljeta u njegovu životu.

- Iz Vele Luke Lidija i ja otišle smo 2. kolovoza. Nekoliko dana kasnije Oliveru je dijagnosticirana teška bolest – priča nam Jadranka koja je, kaže, primijetila i prije dijagnoze da je Oliver 'nekako drugačiji'.

- Čini mi se da je on to ljeto osjetio da nešto s njim nije uredu i prije potvrđene dijagnoze. Bio je izuzetno nježan s nama i ponašao se neuobičajeno. Nije se šalio kao inače i trudio se da svi uživamo. Vozio nas je s brodicom gdje smo poželjeli, njegov sin Davor izronio bi nam ježeve, pa smo slušali ‘Cesaricu’, jeli ježeve i pričali o glazbi na njegovu brodiću usidreni kaj Proizda. Inače bi mi rekao: ‘Di si Jadro, pi... jedna, ča delaš’, ja bih njemu uzvratila istom mjerom: ‘Ajde, muči ti....’. Tako smo se iz milja razgovarali i šalili. Po dalmatinski smo se ‘častili’. Ovoga puta to je izostalo - priča Jadranka. Dodala je kako je baš i Lidiji spomenula dok su bili ondje kako joj je Oliver 'drugačiji'.

- Kako smo cijelu godinu proveli na turneji ‘Familija’, koju je organizirala Lidija, mislila sam da je bija štuf svega. Baš sam joj rekla kako mi se čini umoran i odsutan na momente. Ona je uzvratila da mu je možda naporno jer je stalno okružen ljudima, a tu su mu i sinovi, snahe, unuci, Vesna te još i nas dvije. Rekla je da bi možda volio biti malo sam s njima, da predahne - prisjeća se Jadranka. Bila je uvjerena da se neće vraćati u Velu Luku jer je iz Istre pa joj nije falilo mora.

- Na kraju sam se vratila... Najprije u Split na ispraćaj, a potom i ovoga ljeta u Velu Luku jer sam bila dio tima koji je organizirao koncert ‘Trag u beskraju’ Oliveru u čast na godišnjicu njegove smrti - rekla je Jadranka. U Split je putovala kombijem sa Stjepanom Hauserom, Lidijom Samardžijom i Brunom Krajcarom te su cijelim putem slušali Olivera i pjevali njegove pjesme. Iako je znala koliko je ljudi Oliver dirnuo kao glazbenik, opet se, kaže, iznenadila tom masom ljudi koji su ga došli ispratiti.

- Kad su se Vesna s obitelji i Gibonni ukrcali na brod s lijesom, gledala sam zvonik sv. Duje kako gori i pomislila: ‘Bože, mi uopće nismo svjesni tko je bio naš prijatelj i čemu smo svjedočili’. Ovakav ispraćaj nije imao nitko nikad i ne vjerujem da će se ikad ponoviti nešto slično. To ćemo možda shvatiti za dvadeset godina, kad ćemo na ‘TV kalendaru’ prikazati oproštaj od Olivera - prisjetila se Jadranka. Dodaje da ni danas nije svjesna da Olivera više nema.

- Njegova glazba stalno svira, o njemu se i dalje priča i piše te uopće nemam dojam da više nije s nama. Zapravo, on je u svima nama, on nam je u genetskom kodu, jer otkad se rodimo, sve dilimo uz njegovu glazbu, najlipše i najteže trenutke - rekla je Jadranka. Na ispraćaju su se dogovorili da će se u Velu Luku vratiti za godinu dana i na obljetnicu u čast Oliveru napraviti koncert. Tako je i bilo.

Mnogi novinari su na dan pogreba molili za intervju s Hauserom, no on je bio toliko dirnut te je rekao da mu je to najvažniji dan u životu i najvažniji koncert u njegovoj karijeri, zbog čega se ne želi ničemu drugome posvetiti. Kad je na groblju zasvirao ‘Galeba’, i kamen je zaplakao. Jadranka kaže kako joj je bilo žao što nisu svi koji su došli na obljetnicu godinu dana poslije mogli biti i na koncertu.

- Ljudi su stigli zaista iz svih krajeva svijeta. Mladi s torbama u rukama silazeći s trajekta u nevjerici su ispitivali: ‘Zar stvarno nema više ulaznica’ - opisuje Jadranka kako je izgledala Vela Luka godinu dana nakon Oliverova ispraćaja. Prisjetila se i upečatljivog trenutka koncerta dok je pjevala Zorica Kondža.

- Pred kraj pjesme Zorica, koju je Oliver jako volio, podigla je glavu govoreći: ‘Oliver je s nama. Namjerno govorim da je s nama jer on jest s nama’. U tom trenutku se oglasilo zvono na zvoniku u Veloj Luci. Trnci su me prošli. Bilo je kao u sceni filma ‘Wonderful Life’ - kad anđeo dobije krila, zazvoni zvono. Nitko se nije sjetio da će se zvonik oglasiti u nekom trenutku, na puni sat. Tako se poklopilo pa je ispalo kao da se Oliver oglasio zvonom ‘tu sam’ i potvrdio Zoričine riječi da je prisutan i s nama tamo u njegovoj omiljenoj Veloj Luci. Bio je to nevjerojatan trenutak - priča Jadranka. Olivera je posljednji put vidjela kad ga je posjetila u bolnici.

- Rekao mi je: ‘Idemo van’. Hodali smo pod ruku, samo se ovaj put on oslanjao na mene, a ne ja na njega. Sjeli smo pred bolnicu. Bolest je već uzela maha. On ni u jednom trenutku nije pričao o bolesti niti je pomišljao na umiranje. Skroz je bio okrenut budućnosti. Samo je pričao o koncertu u Splitu te o svemu što i kako planira ondje izvesti. Koncert se i dalje sprema, no nema našeg Olivera da nam zapjeva – rekla je Jadranka. Da je poživio, otkriva nam Jadranka, snimio bi duet s Mijom Dimšić.

- Ona mu je bila super. Uvijek je volio podržati mlade talentirane glazbenike, a kako je vole njegovi unuci, rekao mi je da bi s njom volio snimiti duet - rekla nam je Jadranka.

