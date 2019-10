'Oliver više nikad nije nastupio u Srbiji jer je obećao mom ocu'

Oliver Dragojević obećao je za vrijeme rata kako više nikada neće pjevati u Srbiji, a njegova udovica Vesna Dragojević (66) pojasnila je i zašto u emisiji 'Ognjena zemlja' na bosanskohercegovačkom kanalu TV1. Nastupao je Dragojević po cijelom svijetu, ali nakon 1991. nikad više u susjednoj Srbiji, iako tamo ima mnogobrojne obožavatelje.

- Nikad on ništa grubo nije rekao. Bio je takav da drži do riječi. Kada je počeo rat, mama, tata i sestra su došli ovdje, bili su kod mene u Splitu. Vidjeli smo kako gore brodovi, tu je bio i veliki brod od 10 metara moga oca, koji je počeo graditi kad sam išla u osnovnu školu. Otac je vidio kako taj brod gori pa je plakao i kukao. Oliver je mu je tada rekao da se ne nervira. Rekao mu je: 'Ja sam tamo puno radio, bio sam milijun puta, ali ako vas to tješi nikad više neću tamo pjevati. To je jedina rečenica koju je rekao u vezi toga. Ništa on nije imao protiv, dolazili su Srbi u Sarajevo, Tuzlu... - ispričala je Vesna u emisiji.

Foto: YouTube screenshot

Oliver je u više navrata isticao kako su Srbi nanijeli previše zla Hrvatskoj da bi on ikada više tamo nastupio, a odbio je mnogobrojne financijski izdašne ponude za koncert u Beogradu, o kojima su otvoreno govorili glazbeni menadžeri.

Beogradski pjevač Oliver Mandić ponudio je, kako je sam tvrdio, Dragojeviću da za 200 000 eura nastupi s njim na Marakani. Zamislio je kako bi bilo lijepo da na pozornicu izađu dva Olivera i zasviraju zajedno, no Dragojević je to kasnije demantirao. Ipak, potvrdio je kako je sličnih ponuda od završetka rata bilo, ali da ih nije ni razmatrao.

