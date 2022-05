Olivera, Janet i Ksenija su se posvađale zbog Only Fansa: 'Molila si me da ti ga otvorim'

U sinoćnjoj završnoj emisiji 'Gospodina Savršenog' pojavile su se sve djevojke iz treće sezone, a jedna od onih koja je imala priliku s Antonijom Blaće razgovarati na početku, bila je Olivera, piše RTL.

POGLEDAJTE VIDEO:

U jednom trenutku Ksenija i ona otkrile su kako su komunicirale sve do nedavno. Olivera je pred kamerama otkrila da su se posvađale.

- Janet i Ksenija su uvjeravale kako sam ja glupa jer kačim provokativne slike na Instagram. Moja stvar je da ću ja staviti golu sliku na Instagram, to ne znači da ja trebam otvoriti Only Fans, tko voli neka izvoli. Imaš pravo da mi se smiješ i rugaš, ali onda se čudiš da te nisam pozdravila - rekla je Olivera Kseniji.

- Ja uopće neću da se svađam s njom, što se tiče Instagrama, to je djevojka koja me zamolila da joj otvorim Only Fans - rekla je Ksenija, a onda su se posvađale tko je kome što rekao te su se počeli vaditi mobiteli da se porukama dokaže što se kome pisalo.

- Meni je smiješno da djevojka koja izlazi s muškarcima od 70 godina priča o Only Fansu, mene nitko ne dira - rekla je Ksenija, a na pitanje otkud joj to, ona je samo komentirala da je 'čula takve informacije'

Djevojke su se tad posvađale oko toga koja ima više followera.

- Mene tuđa mišljenja ne diraju - rekla je Janet te dodala da je ona samoj sebi bitna.

Najčitaniji članci