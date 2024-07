Oliverov Brico poludio na Eciju: 'To su pi*darije, budalaštine! Da bude u centru pažnje nesritnica'

Bivša voditeljica Ecija Belošević, koja godinama ljetuje u Vela Luci, nedavno se osvrnula na manifestaciju 'Trag u beskraju'.

Foto: Instagram

- Baš me zanima koliko bi, da se pitalo Olivera, ovo sve njemu bilo super. Pijani turisti, bakljade, razglasi i probe usred noći, barikade po čitavoj Luci, privatni interesi itd. itd. Koncert u čast velikog Olivera ili obijesno feštanje na račun Oliverove smrti? - komentirala je uz snimku pozornice.

To se ni najmanje nije svidjelo Oliverom prijatelju Brici.

Vela Luka: Boris Gugić, Oliverov prijatelj iz djetinjstva | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- To su takve pi*darije, odma grube riči počnem… To pojedinci napišu samo da budu u centru pažnje i imaju više tih pregleda ili čega li već... Ja vam se u to puno ne razumim. Čuja sam za tu malu Eciju šta je napisala. To vam je jedna mala nesritnica, ma šta će ona napisat. Dođe tu jednom liti, ne poznaje nikoga u Luci. I sad ide takve budalaštine pisat! Nikako se ne slažem s njom, ma ne želim je više uopće komentirat, samo ću se naljutit - rekao je Brico za Slobodnu Dalmaciju.

Komentirao je i brod 'Oliver' koji se nedavno pokvario.

- Evo, digla se i ta fama oko broda ‘Oliver‘, jer se jednom pokvarija. A kad su na brodu ‘Korčula‘ dva tri puta stali motori, pa je pluta, o njemu nitko ništa… A sad o ovome pišu ka da je Titanic potonija - rekao je Brico.

Vela Luka: Boris Gugić, Oliverov prijatelj iz djetinjstva | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Oliverova udovica, Vesna ranije je komentirala navodni ''cirkus'' oko koncerta.

- Puno stvari se može nazvati cirkusom, pa i sam njegov ispraćaj ako ćeš gledati s ove negativne strane, i to je isto neka vrsta cirkusa. To su spontane stvari. Mi ne možemo ljudima reći, možete doći ili ne možete doći. Svatko ima pravo doći. Na koncu, ovo se radi zbog 30 tisuća ljudi koji dođu. Pa sad tko ne voli, ne mora doći. Neka komentiraju, ja ne čitam, to me ne interesira - rekla je za RTL.