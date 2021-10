Na Županijskom sudu u Splitu jučer je izvanraspravno vijeće odlučivalo o sudbini Olje ‘vampirice’ koja se nije pojavila na prethodnom ročištu jer je otišla u srpski show ‘Zadrugu’. Za splitsku performericu prethodno je tražen istražni zatvor, no prijedlog je jučer ipak odbačen.

Olji sude za pronevjeru 17,5 milijuna kuna. Performerica koja je prije nekoliko dana ispala iz showa došla je jučer na sud i iznijela svoju stranu priče.

- Došlo je do nesporazuma jer odgoda ročišta koja je upućena nije prihvaćena i pretpostavilo se da izbjegavam ročište, no sud je shvatio da se radi o nesporazumu - kaže nam Olja.

Sud ju je na kraju samo opomenuo i upozorio da dođe na iduće ročište.

- Bila sam tjeskobna uoči dolaska na sud, ali nisam bila kriva - zaključila je.

Splićanka se u Split vratila u srijedu nakon što je prošle nedjelje izbačena iz srpskog reality showa 'Zadruga'. Dok je boravila u Zadruzi pravdala se da nije bježala od suđenja.

- U Zadruzi sam doznala od produkcije kako im je moj odvjetnik Željko Lubina javio da je odgodio raspravu. Mislila sam kako nema potrebe inzistirati da me dovode u Split ako je to odgođeno. Tek kad sam izašla iz kuće čula sam da je sutkinja izdala prijedlog da mi se odredi pritvor i međunarodna tjeralica. Članovi moje obitelji zvali su prošli tjedan produkciju Pinka i rekli da se obavezno moram u četvrtak pojaviti na sudu. Pretpostavljam da je to jedan od razloga zašto sam izbačena iz showa - rekla je ranije Olja za Slobodnu Dalmaciju.