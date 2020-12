Legendarni božićni klasik 'Baby It's cold outside' napisao je Frank Loesser 1944. godine. Već se godinama vrti po svim mogućim kućanstvima, okupljanjima, radiopostajama i shopping centrima, no pjesma uopće ne govori o Božiću. Iako se zbog prepoznatljive melodije ova pjesma već godinama nalazi na playlistama ljubitelja blagdanske glazbe, njezin tekst govori o potpuno drugačijoj stvari.

Muškarac pokušava nagovoriti ženu na seks, a iz stihova se može iščitati kako to nju nimalo ne zanima.

Posebno diskutabilan je stih u kojem ona pita: 'Što je u ovom piću?' ('What’s in this drink?') što daje naslutiti da je on u čašu možda ubacio nešto čemu u istoj definitivno nije mjesto.

Ova pjesma ima mnogo verzija, a neke od najpoznatijih su one Rayja Charlesa i Betty Carter iz 1981., Toma Jonesa i Cerys Matthews iz 1999. te pjesma Zooey Deschanel i Leona Redbonea koja se našla na soundtracku za film 'Elf'.

Pjevačica Lady GaGa (34) i glumac Joseph Gordon-Levitt (39) snimili su 2013. verziju pjesme u kojoj su 'zamijenili' uloge jer su tako željeli ukazati na sve češću problematiku silovanja.

Promijenili su i stihove, a dok u originalu stihovi glase: 'I really can't stay /But baby, it's cold outside' (Stvarno ne mogu ostati/Ali dušo, vani je hladno'), u novoj verziji glase: 'I really can't stay /Baby I'm fine with that' (Stvarno ne mogu ostati/Ali dušo, to je u redu').