Omiljeni čarobnjak Harry Potter o očinstvu: Zastrašujuće je, ali je to najbolje što mi se dogodilo

Omiljeni čarobnjak iz 'Harry Potter' filmova, Daniel Radcliffe (34) u travnju ove godine je po prvi put postao otac. S dugogodišnjom partnericom, glumicom Erin Darke (39) dobio je sina i kako kaže, život mu se u potpunosti promijenio. Nova uloga, možda i najvažnija u životu, bila mu je podjednako 'super' i 'zastrašujuća'.

- On je sjajan, nevjerojatan je. On najbolja stvar koja se ikada dogodila. Iskreno, zastrašujuće je imati ljudsko biće na ovom svijetu do kojeg mi je toliko stalo - rekao je glumac, prenosi People.

Dodao je i kako sad zna da će sve što njegov sin napravi utjecati i na to kako se on, kao otac, osjeća do kraja života. Našalio se i da bebe imaju drugačiji ritam od odraslih - kako je rekao, što on manje spava to je umorniji i lakše zaspe noću, no što bebe više spavaju preko dana, to više spavaju i preko noći. Ipak, kao ni ranije, nije krio čisto oduševljenje sinom.

- Činjenica da postoji stvorenje koje ti može priuštiti najgoru noć u životu, a onda se ujutro probudiš i priđeš mu, on se okrene i nasmiješi i odjednom te nije briga ni za što što je uradio. To je prilično kul - rekao je u šali.

Radcliffe je djevojku Erin upoznao je još 2012., na snimanju filma Kill Your Darlings, te su u vezi više od deset godina. Rijetko govori o svome privatnom životu, a nedugo nakon rođenja sina rekao je da ima privilegiju biti uz takvu osobu kao što je Erin, te da će se truditi provoditi što više vremena sa sinom.

- To još uvijek nije utjecalo na glumu, ali stvarno volim provoditi vrijeme s njim i mislim da će mi nedostajati kad se kasnije tijekom godine vratim na posao - izjavio je.