Omiljeni voditelj dao otkaz zbog afere s puno mlađim kolegom: U to vrijeme bio je sa suprugom

Nakon što je dva desetljeća vodio popularni britanski show 'This Morning', Phillip Schofield (61) iznenada je napustio voditeljsku poziciju. Osim toga, poznato je da više nije u dobrim odnosima sa svojom kolegicom i suvoditeljicom Holly Willoughby (42) s kojom je bio iznimno blizak, no par više ne razgovara kada se ugase kamere. Zbog loših odnosa ubrzo je postalo jasno da će jedno od njih morati napustiti show. Mnogi su se iznenadili kada je to učinio Phillip. Duo je zabavljao gledatelje u punih 13 godina, a navodno je Holly postavila ultimatum producentima da odluče želi li nju ili njega, jer drugačije više ne ide. - Oduvijek sam bio ponosan što sam pokrivao fascinantne priče u emisiji 'This Morning'. No nedavno je 'This Morning' sam postao priča - poručio je Philip na društvenim mrežama nakon što je obznanio odluku. Najprije se kao razlog svađe navodilo suđenje Phillipovom bratu Timothyju zbog seksualnog zlostavljanja djece. Timothy je optužen na 12 godina zatvora, a Philip je to tajio od svoje kolegice koja je sve saznala iz novina, što ju je navodno jako naljutilo i povrijedilo. Unatoč tome,Philip se nakon kratke stanke vratio u emisiji te istaknuo kako mu je Holly velika podrška na setu, ali i u privatnom životu. A onda su otkriveni novi detalji. Naime, voditelj je nekoliko dana nakon ostavke otkrio da je bio u vezi s mnogo mlađim muškarcem koji je radio s njim na showu 'This Morning' i da se to sve odvijalo još u vrijeme kada je bio u braku sa suprugom Stephanie Lowe. Philip je tek 2020. javno priznao da je gay, a tada je Holly izjavila kako nikada nije bila ponosnija na njega. Voditelj je tvrdio i kako nitko nije znao za ovu aferu od njegovih nadređenih, no njegov bivši kolega Eamonn Holmes oglasio se na društvenim mrežama te optužio bivše šefove da su sve znali i da nikada nisu ništa poduzeli. - Prihvatili smo Philipovu ostavku i on se više neće pojavljivati na malim ekranima - stajalo je u službenom priopćenju. Voditelj je upoznao bivšeg ljubavnika kad je on imao samo 15 godina i kada mu je pristupio. - Suprotno nagađanjima, iako sam upoznao tog čovjeka kad je bio tinejdžer kad me zamolio da mu pomognem naći posao na televiziji, tek nakon što je počeo raditi u emisiji je naš odnos postao više od prijateljstva. Taj odnos nije bio mudar, ali nije bio nezakonit. Sada je gotov - dalje je otkrio voditelj. - Moja najiskrenija želja je da on i njegova obitelj mogu nastaviti sa svojim životima bez daljnjih uplitanja, i da će im ova izjava to omogućiti - zaključio je o svom bivšem ljubavniku koji ga je koštao karijere.