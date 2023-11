On godinama ukrašava domove poznatih Hrvata: Otkriva nam što vole Todorići, a što Grubnić

Bliži se omiljeno doba godine, adventsko vrijeme je pred vratima, pa su mnogi već počeli s pripremama i dekoracijama svojih domova. Kako običaj nalaže, adventski vijenac obavezan je ukras koji se veže uz Božić, a datira još iz 18. stoljeća, objašnjava nam Ante Jurković (26), jedan od rijetkih cvjećara u Hrvatskoj.

- Ukratko, prvi adventski vijenac nastao je 1838. godine u domu za siromašnu djecu 'Das Rauche Haus' (Trošna kuća) u Hamburgu, kad je jedan njemački pastor okupio siročad s ulice te im u staroj, trošnoj kući ponudio novi dom. Kako bi im došašće učinio ljepšim, te godine dosjetio se da od 1. dana prosinca, svakog dana uz molitvu, upale po jednu svijeću. Originalno ih je bilo 20 malih, crvenih, za dane u tjednu, te četiri velike bijele za nedjelje došašća. Sve ih je stavljao na veliki drveni vijenac, a s vremenom se on počeo ukrašavati zimzelenim grančicama. Krug na vijencu simbolizira neprekinutu liniju života, a svijeće svjetlost. Uz malo mašte i nešto rekvizita, svatko ga lako može napraviti sam - otkriva nam Ante, poznat i po tome što već godinama kiti kuće poznatih iz javnog života.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kiti kolibu Todorića, domove Maje Šuput, Marka Grubnića...

Tako je i ove godine okitio 'Čarobnu kolibu' Ive Todorić u Gorskom kotaru, ali i Kulmerove dvore, u kojima odnedavno živi cijela obitelj Todorić - otac Ivica sa suprugom Vesnom, kći Iva s djecom iz prethodnog braka, sin Ivan sa suprugom Milicom i njihovom djecom, te sin Ante s partnericom, Splićankom Petrom i njihovom djecom. Dekoracijom ovog velebnog zdanja oduševili su se Andrea i Hrvoje Čermak.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Grubnić voli raskoš

I oni su angažirali mladog cvjećara da okiti njihov dom u Zagrebu. Njega krase dva bora, jedan u dnevnom boravku, drugi u hodniku, a osim dominantne crvene i zlatne boje, tu su i figure orašara. Iako se u domu Danijele Gračan tradicionalno izrađuju ukrasi i vijenci u krugu obitelji, Antine vrijedne ruke i u njen dom unijele su dašak božićne atmosfere, a njegova kreativna energija može se osjetiti i u domovima Maje Šuput, Alke Vuice, Marka Grubnića...

- Jako sam sretan što me već godinama svi ti dragi ljudi puštaju u njihove domove da im unesem svoju božićnu čaroliju. Neki od njih imaju svoje preference, poput Ive, koja voli da joj je koliba okićena u stilu Bake Mraz i Djeda Mraza s polarnim medvjedićima, kao i da miriši na Božić pa tu koristim mirisne štapiće cimeta, sušene kriške naranče i slično, dok je kod Maje sve prilagođeno malom Bloomu. Marko Grubnić pak voli raskoš i eleganciju. Naravno da se prilagođavam njihovim željama, no uglavnom mi daju odrešite ruke te im vlastitim idejama ovaj najljepši blagdan u godini pretvaram u autentičnu blagdansku oazu - otkriva nam vrijedni Ante, koji u ovo doba godine ima pune ruke posla.

Foto: Instagram

Ipak, to ga nije spriječilo da za brojne uzvanike, u jedinstvenoj atmosferi zagrebačkog Okrugljaka, održi radionicu na kojoj ih je podučio kako napraviti jednostavan, ali otmjen adventski vjenčić.

- Ovakva prva radionica bila je namijenjena prijateljima, partnerima i dugogodišnjim klijentima. Želja mi je bila s njima podijeliti radost stvaranja, ideje i entuzijazam, a kao trešnja na torti bio je vjenčić koji su sami napravili te ga odnijeli svojim kućama kao jedan individualni ukras. Mnogi od njih radili su ga prvi put u životu, a ostat će im kao lijepa uspomena kojom će uljepšati čar Božića - kaže simpatični cvjećar.

Foto: Instagram

Učio od bake i mame

Karijeru je započeo još kao dječak, pomažući i učeći vještine ovoga posla od svoje bake Nade i mame Ivane, te kasnije od tete Milene, koja je preuzela njihovu nekadašnju obiteljsku cvjećarnicu u Senju.

- Svakodnevno sam u cvjećarnici provodio sate i sate učeći o raznim vrstama cvijeća, aranžmana, pakiranju darova... Obožavao sam rad s cvijećem i od malih nogu se s njim bavio s jednakim žarom kao i danas. Kao dijete sam se tu igrao, pomagao u prikupljanju 'zelenja', pleo girlande za vjenčanja, radio mašne za crkvu... U osnovnoj školi nisam bio previše zainteresiran za učenje, zbog čega je moja mama bila na sto muka. No ja sam oduvijek znao što želim raditi te je logičan slijed bio upisati cvjećarsku školu i sve dići na još jedan viši nivo - priča florist, koji je nedugo nakon završetka srednje građevinske škole - smjer cvjećar otvorio svoju prvu cvjećarnicu u Rijeci, a nakon poslovnih neprilika koje je donijela pandemija korona virusa svoj kreativni "nered" preselio u današnji "Atelier sreće" u Zagrebu. No put nije bio lak, dodaje, jer se kao rijedak muškarac opredijelio za rad u "ženskom poslu" i u početku nailazio na mnoge predrasude koje su ga uvelike obeshrabrivale.

- Ljudi valjda nisu navikli da im muškarac kreira bukete i aranžmane, nisu vjerovali u mene, mislili su da nemam smisla i u početku ih je malo dolazilo i kupovalo. Bilo je dana kad sam bio skroz obeshrabren, no mama mi je davala vjetar u leđa i naučila me da je put do uspjeha trnovit, ali vrijedan upornosti i truda. S vremenom sam s klijentelom izgradio povjerenje, glas se pročuo, ljudi postali radoznali i danas evo kitim domove mnogih poznatih i nepoznatih ljudi - zadovoljan je Ante, kojemu su, ističe, svi klijenti jednako bitni te svima pristupa s istim žarom i profesionalnošću.

Foto: Instagram

U radu surađuje i preferira hrvatske uzgajivače i dobavljače cvijeća, a iako prati trendove i često ih unosi u svoje spektakularne cvjetne aranžmane, privržen je klasičnoj jednostavnosti i tradiciji, pa tako i kod izrade adventskih vijenaca.

- Kod božićnih dekoracija nisam pobornik trendova, volim vječnu klasiku gdje prevladavaju crvena, zlatna i zelena boja. Najbitniji su mašta, malo rekvizita i puno ljubavi te će ukras biti otmjen i svojstven - smatra Ante, koji nam je pokazao kako kod kuće napraviti vlastiti božićni vijenac.