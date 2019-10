On je svima 'sređivao' seks, ali je i čuvao njihove prljave tajne

Glavni holivudski žigolo i svodnik bogatih i slavnih svih seksualnih sklonosti Scotty Bowers umro je u svom domu u nedjelju, u 96. godini. Prije sedam godina izašla je knjiga, a nakon toga je snimljen i dokumentarac o čovjeku koji je namještao seksualne partnere velikim zvijezdama, a s većinom je i on sam imao seksualne odnose.

Scotty Bowers je u veljači 2012. malo prije izlaska njegove knjige “Puna usluga: Moje avanture u Hollywoodu i tajni seksualni životi zvijezda” rekao:

- Ne radim to zbog novca. Većina ljudi koje sam upoznao danas su mrtvi i istina im više ništa ne znači. Ja u međuvremenu ne postajem ništa mlađi, a želim ispričati tu priču. Godinama sam šutio jer nisam htio naštetiti tim ljudima, i iskreno, nikad mi se sve to nije činilo pretjerano fascinantno. Ljudi su voljeli seks na svoj način, koga je briga za to?

Scotty Bowers u Drugom svjetskom ratu bio je marinac. Nakon povratka iz rata pokrenuo je lanac prostitucije koji je servisirao tadašnje gay i biseksualne holivudske zvijezde.

Time se bavio više od 30 godina i nikad mu policija nije ušla u trag. A tko je sve bio na listi glumaca koji su koristili njegove usluge?

Sve tadašnje najveće zvijezde Hollywooda - glumci Cary Grant, Spencer Tracy, Rock Hudson, Randolph Scott, glumice Vivian Leigh, Katherine Hepburn, Lana Turner, redatelj George Cukor i mnogi drugi..

Tajna njegova uspjeha bila je mala crna knjižica s imenima i telefonskim brojevima muškaraca i žena koji su bili spremni na svakojake seksualne usluge. Dovoljno je bilo nazvati Scottyja i on bi u rekordnom roku organizirao orgije po želji.

Mladić s pumpe: Žigolo i svodnik

Nakon što se vratio iz rata, 1946. godine, imao je 23 godine i zaposlio se na benzinskoj postaji na jednom od holivudskih bulevara. Tada je bio oženjen prvom suprugom Betty koja je bila trudna.

Jednog dana po gorivo se dovezao glumac Walter Pidgeon, zvijezda filmova “Kako je zelena bila moja dolina” koji je Scottyjuponudio 20 dolara za seksualne usluge. Ovaj je pristao i tako je sve počelo.

Ubrzo je Pidgeon proširio priču među svojim prijateljima i dečko koji toči benzin postao je vrlo tražen.

- Bio je to početak jednog nevjerojatnog, erotskog i bezbrižnog perioda - napisao je u svojoj knjizi.

Za početak su koristili zahod na benzinskoj postaji, no uskoro je Scotty parkirao prikolicu u blizini. U njoj je ubrzo teško bilo dobiti termin, jer je postala poprište heteroseksualnih, homoseksualnih i lezbijskih odnosa.

Počeo je surađivati s velikim brojem ljudi koji su radili u filmskoj industriji, a preko njih je došao do poznatijih klijenata.

Postaja na kojoj je radio bila je zapravo sigurna zona jer su u gay barovima u to vrijeme bile česte racije. Uskoro je posao postao vrlo isplativ te se počeo baviti samo pronalaženjem partnera svojim klijentima. Time se bavio sve do pojave side 80-ih godina.

Scotty Bowers i sam je bio u vezama s celebrityjima kako sa ženama, tako i muškarcima, te bio na glasu po svojoj potentnosti i obdarenosti. Spavao je s Caryjem Grantom i Spencerom Tracyjem, Edgar J. Hooverom, Edith Piaf, Vivian Leigh...

Cary Grant i Randolph Scott, iako obojica u braku, bili najpoznatiji hollywoodski gay par. No nitko ih nije dirao, bila je to javna tajna. Scotty je s njima prakticirao seks u troje.

U prologu svoje knjige napisao je:

- Imao sam sve što god su ljudi željeli. Mogao sam im ispuniti sve fantazije. Točno sam znao kako im ispuniti ono što su žele. Bilo je svejedno jesu li homoseksualni, biseksualni i hetero. Bili oni muškarci ili žene, mladi ili stari. Ja sam imao ponešto za svakoga. Iskreno, poznavao sam Hollywood kao nitko drugi.

'Vivian Leigh je bila nimfomanka'

Slavni supružnici Laurence Olivier i Vivian Leigh bili su njegovi klijenti. On je preferirao seks u troje, muškarac je morao biti posebno obdaren, a žena vrlo zgodna, dok je Vivien bila na pragu nimfomanije.

Tvrdi kako je po narudžbi Katharine Hepburn koja je bila lezbijka dogovorio susrete s više od 150 različitih žena. Prvi put su se susreli na nekoj zabavi. Ona je znala čime se on bavi i upitala ga:

- Znam za Vašu reputaciju Scotty. Možete li, kada budete u prilici, naći mi jednu finu, mladu tamnokosu djevojku? Neku koja se ne šminka puno.

Poznati američki tekstopisac Cole Porter, koji je također bio oženjen, je također bio među poznatim osobama kojima je Bowers pružao seksualne usluge. Odnose je imao i sa slavnim američkim književnikom Tennessee Williamsom.

Scotty tvrdi da je romansa stoljeća između Edwarda VIII. i Wallis Simpson bila čista izmišljotina kraljevske obitelji.

Wallis Simpson bila je Edwardu, tvrdi, idealna partnerica jer je bila biseksualna i dobro su se slagali, ali su oboje u krevetu tražili drukčiju vrstu partnera.

Scotty je hvalio Edwarda kao ljubavnika, a Wallis bi uvijek nabavio točno onakav tip djevojke kakav je tražila. Znao se i s njima seksati u troje.

Scotty se 1984. oženio kabaretskom pjevačicom Lois Broad s kojom je u braku ostao sve do njene smrti prošle godine.