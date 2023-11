On je životni i poslovni partner Lane Jurčević, a sad su postali roditelji: 'Ne voli biti u javnosti'

Lana Jurčević (39) rodila je svoje prvo dijete, a prinova je došla na svijet u Petrovoj bolnici u Zagrebu, kako je doznao Story. Ona je krajem srpnja otkrila kako je trudna. Sretnu vijest objavila je na Instagramu putem emotivnog videa na kojem se rasplakala i grlila svog dugogodišnjeg partnera Filipa Kratofila.

Filipa skriva od javnosti

Lana i Filip zajedno su od 2017. Ipak, Lana privatni život, pa tako i Filipa, voli držati podalje od znatiželjnih pogleda javnosti. Iako su fotografije s Filipom rijetkost, ovu je sretnu vijest ranije podijelila sa svojih gotovo 450 tisuća pratitelja.

Nije puno u javnosti pričala o vezi, ali neke detalje je ipak otkrila.

- A što se tiče Miće (tako ga zovem), on nije osoba koja se želi eksponirati, niti želi da ga netko percipira na osnovi mene, zbog čega ga još više poštujem - rekla je pjevačica o svom dragom za Story prije tri godine.

'On voli Lanu koju nitko ne zna'

- On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna, nego onu kakva je u četiri zida - objasnila je tada.

Foto: Instagram

I životni i poslovni partneri

Filip je sada financijski direktor Laninog uspješnog brenda La Piel, koji je prošle godine zaradio 161.800 eura. Imaju četvero zaposlenih, a prosječna plaća im je 980 eura. Jednom je prilikom Lana otkrila kako financije nisu njezina stvar.

Foto: Instagram

- Ja sam grozna za financije. Znači, meni da date nešto da računam, preračunavam - ja bih već 20 puta bila u teškom bankrotu. Rekla bih: 'Sve stavite - i hijalurone i suho zlato, sve stavite unutra'. On je sve što ja nisam, što se tiče te strane, a što se tiče tog stvaralačkog dijela i koncepta, točno znam koji sastojak, gdje, u kojoj količini, kako i na koji način - znači taj dio je moj. A što se tiče financijaša, imam tu pametnije od sebe. Svaki dan radimo sigurno jedno 15 sati - rekla je Lana jednom prilikom.

Često su ih pitali kada će imati djecu i vjenčati se

Filip je inače blizanac, a njegov brat Antonio je u vezi s pjevačicom Zsa Zsom. Paru su često pristizala pitanja imaju li planove što se tiče braka i djece.

- Iskreno, ne osjećam pritisak. Mislim da je divno kad u dvadesetima postaneš mama, ali meni je kao mladoj curi na početku života bilo važnije osamostaliti se, dokazati sebi, da budem neovisna i pronađem svoj put. Rekla bih da najprije posložim sebe pa onda sve ostalo - rekla je Lana ranije.

Foto: Instagram

Komplikacije u trudnoći

Iako je u srpnju podijelila emotivni video, a kasnije i otkrila kako je trudna nastupala bez da je to itko od javnosti znao, Lana je par dana iza otkazala sve koncerte. Poslije je priznala na Instagramu da je prošla kroz teško razdoblje.

Foto: Instagram

- Priznajem, trebalo mi je više od 50 dana da skupim snage i hrabrosti da pustim ovo van i ogolim se. Da, primila sam više od 70 doza antibiotika, ‘milijun’ pikanja u vene koje više nisu imale ‘snage’, krvarenje, komplikacije, gomila neizvjesnosti… ali sve će to jednom biti zaboravljeno… Nadam se ipak - za neki viši smisao - napisala je Lana ranije.

Prije vijesti o tome kako je stigla prinova, pjevačica je s nedavnom objavom poručila kako je 'mirna i zahvalna na svemu'.