Ona ima 54 godine? Nemoguće! Zvijezda reality showa zavidnim tijelom privukla pažnju na plaži

Bivša manekenka i reality zvijezda Kelly Bensimon (54) ovog vikenda privlačila je poglede na pješčanoj plaži u Miamiju. U crnom mini bikiniju Kelly je otkrila zavidno tijelo zbog kojeg su se mnogi pitali kako je moguće da se radi o pedesetogodišnjakinji.

Kelly je jedna od zvijezda popularnog showa 'The Real Housewives Of New Yor City'. Na plaži u Miamiju znatiželjnim prolaznicima, a onda i fotografima, bivša manekenka pokazala je istesane trbušne mišiće, noge i dekolte u bikiniju koji nosi potpis brenda poznate svjetske influencerice Kim Kardashian (41).

Oni koji prate Kelly na društvenim mrežama nisu se začudili da izgleda ovoliko dobro s obzirom na to da često govori o ljubavi prema fitnesu i vježbanju. Na Instagramu je jednom prilikom priznala da njezina svakodnevna rutina vježbanja uključuje 20 minuta trčanja, 30 čučnjeva, 50 trbušnjaka i 10 iskoraka.

Kelly je danas agentica za nekretnine, a proslavila se pojavljivanjem u popularnom američkom showu. Danas više ne snima, ali obožavatelji koje je stekla tada i dalje pomno prate svaki njezin korak.

