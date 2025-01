Ona je bila svestrana pionirka moderne tehnologije: Prva je odglumila orgazam u filmu...

Maši nogicama, maši, bit ćeš kao Hedy Lamarr, govori "Đenka Đavo", Bora Todorović, Kristini (Jelisaveta Sablić) u kultnim "Maratoncima koji trče počasni krug". Malo je odraslih gledatelja koji nisu vidjeli tu komediju i od srca joj se smijali. Pa ipak, malo se tko sjećao erotske dive predratnog Hollywooda. Hedy Lamarr bila je Sylvia Kristel tridesetih, boginja erosa, primjer ženske emancipacije.

Njezina je životna priča čudesna. Hedy je zapravo Hedwig, točnije, Hedwig Eva Maria Kiesler. Rođena je 9. studenoga 1914. u Beču u bogatoj židovskoj obitelji. Majka Gertrud bila je pijanistica, a otac Emil direktor banke. Premda financijaš, bio je jako zainteresiran za znanost i tehnologiju. Djevojčica, čije su oči i ljepota od malih nogu impresionirali Bečlije, od oboje je roditelja uzela najbolje. Otac ju je često vodio u duge šetnje gdje bi s curicom razgovarao o unutarnjem radu različitih strojeva, poput tiskarskog stroja ili uličnih automobila. Na djevojčicu je svijet tehnike ostavio snažan dojam. Sa samo pet godina znali su je zateći kako rastavlja i sastavlja glazbenu kutiju kako bi shvatila kako radi njezin mehanizam. I majka je utjecala na nju. Vodila ju je na satove baleta i klavira. Sva je znanja, tehnička i umjetnička, upijala kao spužva.

Foto: Profimedia

Redatelj Max Reinhardt otkrio ju je kad je imala 16 godina. S njim je upisala studij glume u Berlinu, da bi 1930. dobila prvu ulogu u njemačkom filmu "Geld auf der Straβe" ("Novac na ulici"). Prvu veliku rolu odigrala je u "Ekstazi", filmu iz 1933. godine, koji ju je proslavio, ali i proizveo svjetski skandal slobodnim scenama koje su bile dotad neviđene.

Prva velika Hedyna uloga - i odmah se upisala u povijest!

"Ekstaza je jedan od onih filmova koji je inicijacija kad se počnete baviti poviješću filma", kazao je HRT-u Daniel Rafaelić i dodao: "Hedy Lamarr znamo i kao Dalilu iz filma Cecila B. DeMillea 'Samson i Dalila'. Međutim, ovaj film je, čim se pojavio, postao zloglasan jer ga je cenzura nemilice isjekla i iživljavala se na njemu. To je jedan od onih filmova iz vremena kad je kinematografija u tadašnjoj Čehoslovačkoj htjela biti vodeća. I bila je vodeća - prije svega po prikazivanju ženskog užitka, odnosno ženskog orgazma".

A, istaknuo je Rafaelić, "Ekstaza" je bila važna i za našu filmsku povijest jer u njemu uz Hedy glumi naš slavni glumac, Zvonimir Rogoz.

Foto: profimedia

Radnja filma je jednostavna. Postariji gospodin Emile, koji se oženio mladom Evom, za nju ne pokazuje nikakav erotski interes. Ona ga napušta i vraća se kući, pa se jednog dana ode kupati na obližnje jezero, ali gola. Tamo naleti na zgodnog, atraktivnog mladića, i dalje se fućka. Prizor u kojemu Hedy pliva u jezeru nadahnula je pola stoljeća kasnije Dušana Kovačevića za spomenutu scenu "Maratonaca" - "maši nogicama, maši kao Hedy Lamarr"...

Zanimljivo je da je Zvonimir Rogoz već te godine glumio starog muža!

- Hedy je živa, ali je daleko, negdje na Floridi. Bilo joj je 18 kad smo vrtjeli taj film u Pragu. Bila je lijepa. Pomislite, prije 50 godina naga žena na filmu... Redatelj je dvije godine tražio glumicu za glavnu ulogu po cijeloj Čehoslovačkoj, a na kraju je doveo lijepu Hedy iz Njemačke - govorio je Rogoz Storyju. Rogoz je 1933. glumio starca, da bi ocem postao 1979. u 92. godini. "Nisam pazio", kazao je novinarima koji su ga pitali je li dijete njegovo.

- Mi vrlo malo znamo o tom razdoblju njegovih čehoslovačkih filmova. Iz nekog razloga nemamo priliku gledati te filmove. Ta njegova čehoslovačka epizoda je ostavila fenomenalne filmove koji su stup češke i slovačke kinematografije. Jednako tako je taj njegov doprinos toj kinematografiji od nje napravio nevjerojatnu stvar jer je on je tad izuzetno potentan kazališni glumac koji redovito gostuje i kod nas. Nemojmo zaboraviti, njega su potpuno opravdano reklamirali kao najstarijega glumca na svijetu. Godine 1988. glumi kod Antuna Vrdoljaka u 'Glembajevima', a tad ima 99 godina - rekao je Rafaelić.

Foto: Profimedia

Hedy Lamarr nije bila samo lijepo lice i heroina ženskog oslobođenja. Povijest je pamti i po doprinosu znanosti. Njezina životna putanja obuhvaća impresivan, dug luk, koji obuhvaća put od glamurozne filmske zvijezde do genijalne inovatorice koja je utrla put modernim komunikacijskim tehnologijama. Netom nakon "Ekstaze" Hedy se udala za austrijskog industrijalca i proizvođača oružja Fritza Mandla, koji je bio povezan s nacistima. U tom se braku osjećala skučeno, bila je Mandlova robinja Isaura. Mandl se zaljubio u nju kad ju je ugledao u predstavi "Sissy".

- Vrlo brzo sam znala da nikad neću moći biti glumica dok sam bila njegova žena... On je bio apsolutni monarh u svom braku... - rekla je pa nastavila: "Bila sam poput lutke. Tretirao me kao stvar, kao neki dragocjen umjetnički predmet koji je trebalo čuvati - i zatočiti - biće bez uma, bez vlastita života".

Bila je nevjerojatno nesretna jer je bila prisiljena glumiti suprugu i smiješiti se Mandlovim prijateljima i poslovnim partnerima, često nacistima. Erotska razuzdanost uvijek na neki način najavi političku autoritarnost. Bila je to godina u kojoj se politički rodio Hitler. Četiri godine nakon vjenčanja pobjegla je iz Mandlova i Hitlerova čeličnog stiska. No nije to bio tek bijeg jedne ljepotice, praznoglave glumice. Glava Hedy Lamarr bila je nakrcana vojnim tajnama. Sa sobom je ponijela znanje stečeno tijekom večernjih razgovora o ratnom oružju.

Emigrirala je u Pariz, a potom u Sjedinjene Američke Države. Tad je promijenila ime u Hedy Lamarr, prema zvijezdi nijemog filma Barbari La Marr. Opet je postala zvijezda, glumeći u filmovima poput "Algiers" (1938.), "Boom Town" (1940.) i "Samson i Delila" (1949.). Kritičari su je nazivali "najljepšom ženom na svijetu". Iza glamurozne fasade skrivala se žena duboko nezadovoljna površnošću filmske industrije. "Svaka žena može izgledati glamurozno. Treba samo stajati mirno i izgledati glupo", izjavila je ironično, izražavajući frustraciju zbog toga što je Hollywood ignorirao njezin intelekt pa je odlučila iskoristiti svoja znanja vojne tehnologije.

Foto: Profimedia

Put prema Hollywoodu trasirala je dok je bila u Londonu, kad je upoznala Louisa B. Mayera iz studija MGM. U Hollywoodu je upoznala i čudnovatog bogataša, poslovnog čovjeka i pilota Howarda Hughesa. Spetljala se s njim, ali ga je najviše zanimala njegova želja za inovacijama. Hollywood nije bio mjesto na kojemu je mogla razvijati znanstvene projekte, no Hughes joj je pomogao, dajući joj mali set opreme za korištenje u svojoj prikolici na setu. Dok je u svojoj kući imala stol za izume, mali set omogućio je Hedy rad na izumima između dvaju snimanja. Hughes ju je odveo u svoje tvornice aviona, pokazao joj kako su avioni napravljeni i upoznao je sa znanstvenicima koji kreiraju projekte. Hedy je bila inspirirana za inovaciju jer je Hughes želio stvoriti brže avione koji bi se mogli prodati američkoj vojsci. Kupila je knjigu riba i knjigu ptica i razmatrajući najbrže primjerke svake vrste. Kombinirala je peraje najbrže ribe i krila najbrže ptice kako bi skicirala novi dizajn krila za Hughesove avione.

Nakon što je pokazala dizajn Hughesu, on joj je rekao samo tri riječi: "Ti si genijalka". Povezala se s predstavnicima vojne industrije i počela raditi na razvoju sustava za daljinsko upravljanje torpedima. Njihova ideja temeljila se na "skakanju frekvencija" kako bi se spriječilo ometanje signala. Taj je koncept, sa suradnicima, patentirala 1942. Iako njihova tehnologija nije bila odmah implementirana, kasnije je postala osnova za moderne bežične komunikacijske sustave kao što su Wi-Fi, Bluetooth i GPS. "Izumi su lakši kad ne znaš da ih ne možeš napraviti", rekla je. Bila je jako svestrana. Kreirala je neke dorade semafora i tabletu koja se otapala u vodi kako bi se napravila gazirana pića. Unatoč inovativnom duhu, Hedy nije profitirala od izuma jer je patent istekao prije nego što je tehnologija postala komercijalno uspješna. Tek je u starosti dobila priznanje za znanstveni doprinos. Godine 1997. Hedy i njezin suradnik posthumno je nagradio Electronic Frontier Foundation za doprinos komunikacijskoj tehnologiji.

Foto: Profimedia

Hedy Lamarr je u šest brakova dobila troje djece. Njezin privatni život bio je buran, no kasnije godine života obilježila je izolacija. Umrla je 19. siječnja 2000. u dobi od 85 godina. Danas je, osim kao zvijezda "Ekstaze" i Dalila, Hedy Lamarr priznata kao pionirka moderne tehnologije i simbol spajanja ljepote i inteligencije.

- Nikad nisam tražila priznanje. Jedino što sam željela bilo je razlikovati se - rekla je.