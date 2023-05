Splitski pakao Tine Turner: Ike ju je mlatio i nakon koncerta na Gripama...

Bio je to neviđeni spektakl kakav Split nije imao često priliku doživjeti. Te godine, 1975., na Gripama je nastupala slavna Tina Turner, imala je 36 godina i bila je na vrhuncu karijere. U istom danu održana su dva koncerta, jedan s početkom u 18.30, a drugi u 20 sati. S njom je nastupao i njezin suprug Ike, kojeg će naši sugovornici opisati kao istinskog američkog "rednecka" (seljačinu op.a.). On je pokraj energične Tine, neponovljive dive koja je i glasom i stasom napunila svaku poru dvorane, bio nevidljiv. A upravo to ga je i žuljalo. Nasilje i psihičko maltretiranje koje je Tina trpjela od njega bila je njezina svakodnevica iza svjetala pozornice, a ništa drukčije nije bilo ni u Splitu.