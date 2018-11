'Ondašnji Staljin podsjeća me na današnjeg Milana Bandića'

Predstava ne oslikava samo vrijeme koje oslikava na sceni, tridesete godine prošlog stoljeća, ona govori o vremenu u Hrvatskoj danas, rekla je Dalija Orešković (41) nakon nedjeljne premijere predstave 'Ljubavna pisma Staljinu' u zagrebačkom kazalištu Gavella.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Prema djelu Španjolca Juana Mayorke, radnja je smještena u tridesete godine prošlog stoljeća. U to doba o Josifu Visarionoviču Staljinu ovisi sudbina svih umjetnika u Rusiji. Ruski pisac Mihail Bulgakov, autor slavnog romana 'Majstor i Margarita' piše diktatoru jer mu je zabranjeno izvođenje i objavljivanje njegovih djela. Nakon nekoliko danas Staljin ga nazove, no stvari se ne mijenjaju. Zabranio mu je i odlazak iz Rusije i tjera ga da mu piše pisma u nedogled. Tražio ga je usput da se 'prilagodi', nudio da dođe na listu zaslužnih pisaca kojima je Lenjin predvidio dizanje spomenika u Moskvi. Bulgakov na to ne pristaje, a stanje se ne mijenja, ostao je zabranjen...

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Predstava je na vješt način kritika našeg vremena na svim razinama Vlasti, počevši od anemije iz Bruxellesa, pa predsjednice Kolinde Grabar Kitarović koja sve kojima nije dobro upućuje na odlazak u inozemstvo. Kritika je to i lokalnoj vlasti, primjerice način izgovora Staljina podsjeća me na Milana Bandića, pogotovo u djelu kada za odustajanje od kritike nudi spomenike. U to doba valjda nisu bile popularne fontane – rekla nam je Orešković i dodala:

- Na Staljina podsjeća i u onoj rečenici kada diktator opisuje sebe kao onoga koji je mnogima pomogao i bez razloga ga se kritizira.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

'Ljubavna pisma Staljinu', smatra Dalija, mnogi bi trebali pogledati.

- Predstava govori o tome da ako se društvo prepusti šutnji, u takvom društvu zavlada pustoš. Zato ju je nužno pogledati, zbog svih kritičnih točaka u Hrvatskoj danas, da je vrijeme da se otvoreno poče razgovarati o problemima u potrazi za rješenjima – rekla je Orešković.