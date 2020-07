Iako nema izgleda da \u0107e se to dogoditi, strani mediji saznali su kako ipak imaju neke planove za svoju publiku. Ovog tjedna navodno bi trebali objaviti internetsku stranicu koja \u0107e sadr\u017eavati sve va\u017ene informacije o bendu, po\u010detcima i karijeri \u010dlanova sastava.\u00a0

One Direction se vraća? Dečki spremaju ludilo za 10. rođendan

Svega nekoliko mjeseci nakon što je Zayn Malik izašao iz benda, četvorka je i službeno prestala s koncertima i to je označilo kraj. Fanovi se nadaju da će se momci opet okupiti i zapjevati na godišnjicu osnutka

<p>Nakon što su 2010. u britanskom talent showu 'X Factor' zauzeli treće mjesto, <strong>Harry Styles</strong> (26), <strong>Niall Horan</strong> (26), <strong>Liam Payne</strong> (26), <strong>Louis Tomlinson</strong> (28) i <strong>Zayn Malik</strong> (27) osnovali su grupu One Direction uz pomoć člana žirija <strong>Simona Cowella</strong> (60).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je prva pjesma One Directiona</strong></p><p>Nisu ni zamišljali da će postati planetarno popularni. Nakon što su izbacili nekoliko pjesama koje su postale hitovi poput 'Live While We're Young', 'What Makes You Beautiful', 'You & I' i slične, kao od šale su odrađivali brojne koncerte i imali turneje. U tri godine postojanja izbacili su i dokumentarni film 'This Is Us', koji je dočarao kako se bend provodi na turnejama, objavili su nikad viđene snimke i podijelili privatne trenutke s javnosti.</p><p>Svake godine objavljivali bi novi album, a ukupno ih je bilo pet; 'Up All Night' (2011.), 'Take Me Home' (2012.), 'Midnight Memories' (2013.), 'Four' (2014.) i 'Made In The A.M.' (2015.). Kao što to inače biva s bendovima koji imaju nekoliko članova, jedan poželi otići i 'uništi' sve. Upravo to je učinio Zayn nakon pet godina uživanja s dečkima.</p><p>Četvorka je nastavila bez njega pjevati i odrađivati koncerte po svjetskim turnejama i izbacila peti album bez petog člana. Međutim, svega nekoliko mjeseci nakon što ih je napustio Malik, bend je odlučio pozdraviti svoju publiku i prestati s radom. To je bio velik udarac za njihove fanove, ali ni njima nije bilo lako. Odlučili su slijediti svoje snove, ostati u glazbenim vodama i okušati se u solo karijeri. </p><p>Ovih dana obilježava se deset godina od osnutka benda, a nakon što četiri godine dečki ništa nisu objavili na službenoj Instagram stranici, jučer je zavladala totalna pomama. Objavili su fotografiju i napisali kako im spremaju nešto posebno povodom te obljetnice, a najvjerniji obožavatelji se nadaju kako će se bend ponovno oformiti.</p><p>Iako nema izgleda da će se to dogoditi, strani mediji saznali su kako ipak imaju neke planove za svoju publiku. Ovog tjedna navodno bi trebali objaviti internetsku stranicu koja će sadržavati sve važne informacije o bendu, početcima i karijeri članova sastava. </p><p>- Ovo je najbolje što se moglo dogoditi da se bar malo popravi ova 2020. godina. Što god ste spremili, odlično je - pisali su u komentarima pratitelji. </p><p> </p><p> </p><p> </p>