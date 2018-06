One ponosno pričaju o svojim novim grudima i nadlakticama

Iako je poznato da nitko ne govori rado o svojim nedostatcima, što pogotovo vrijedi za osobe iz javnog života, neke od njih ipak su se odvažile i otkrile koje su dijelove tijela 'poboljšale'. Zanimljivo, do tada nitko nije ni primijetio da su nešto napravile.

Kourtney Kardashian

I dok su mediji nagađali o tome je li Kim stavljala umetke u stražnjicu i je li Kyle povećavala usne, njihova sestra i reality zvijezda Kourtney Kardashian (39) sve je iznenadila kad je priznala estetsku korekciju o kojoj nitko nije polemizirao.

- Povećavala sam grudi. Smiješno mi je jer to uopće nije tajna. Nije me brige što drugi govore o meni - priznala je zvijezda reality showa Keeping up with Kardashians. u američkom talk showu 'Nightline'.

Chrissy Teigen

- Imala sam liposukciju nadlaktica, što je dugo bila velika tajna no više me nije briga. Nakon zahvata sam se osjećala puno bolje u haljinama bez rukava a sada se, nakon dvije trudnoće sve vratilo i moram opet platiti za liposukciju - rekla je manekenka i supruga pjevača Johna Legenda, Chrissy Teigen (32).

Dodala je kako zna da je riječ o gluposti, ali da ne žali jer joj je operacija pomogla da se bolje osjeća. Zahvat je napravila još prije devet godina, a njime je izgubila dva centimetara na nadlakticama.

Lisa Kudrow

Glumica Lisa Kudrow (54), koju pamtimo po ulazi šašave Phoebe u mega popularnim 'Prijateljima', operirala je nos kada je imala 16 godina, što je priznala u intervjuu za The Saturday Evening Post.

- Nakon operacije sam se sama sebi u mislima pretvorila iz odvratne, u osobu koja 'više nije bila tako odvratna'. Imala sam korekciju nosa preko ljeta, baš prije nego što sam krenula u novu školu. To je za mene bila izvrsna promjena, jer moji novi prijatelji u školi nisu znali kako sam prije izgledala - rekla je svojevremeno.

Robin Wright

Glumica Robin Wright (52) otkrila je da ne može bez najmanje dvije 'doze' botoksa godišnje.

- Svi ga koriste - rekla je u intervjuu za Telegraph 2014.

Iako nitko nije primijetio nikakvu značajnu promjenu na licu ove američke glumice, ona je priznala da se razlog za to skriva u činjenici što ne pretjeruje i što 'koristi samo jednu jedinicu botoksa po tretmanu', dok neke žene koriste i deset jedinica.

Iggy Azalea

- Nedavno sam povećala grudi i apsolutno moram pričati o njima - rekla je reperica Iggy Azalea (27) za emisiju američkog kanala E!, i dodala kako joj je draže to sama 'priznati', nego čekati da ju netko o tome počne ispitivati.

Iggy nije samo povećala grudi, već je otvoreno progovorila i o operaciji nosa, pa je čak preko jedne društvene mreže javno čestitala rođendan svom estetskom kirurgu.