Oni su djeca poznatih roditelja, a i sami su slavni: Znate ih sve?

Ovih deset holivudskih zvijezdi sjajnom karijerom 'ukrali' su srca obožavatelja diljem svijeta, no mnogi od njih ne znaju da su se oni itekako imali na koga ugledati.

Iza ovih holivudskih faca stoje jednako poznati, ako ne i poznatiji roditelji, koji su svoju karijeru izgradili puno prije njih. Većinu ovih slavnih imena zasigurno znate, no znate li i tko su im roditelji? Upravo to vam otkrivamo u nastavku...

1. Američki glumac Chris Pine (42), poznat po ulogama u hit filmovima kao što su 'Star Trek', 'Wonder Woman', 'Unstoppable' i dr., sin je poznatog američkog glumca Roberta Pinea (81) i bivše glumice te psihologinje Gwynne Gilford (76).

2. Supruga pjevača Justina Biebera (28), slavna manekenka i influenserica Hailey Baldwin (26), kći je poznatog glumca Stephena Baldwina (56) i grafičke dizajnerice Kenny Deodato Baldwin. Također, ona je jedna od nećakinja braće Baldwin, Haileyin ujak Alec Baldwin (64) već duže vrijeme je u centru pozornosti zbog toga što je na setu snimanja filma 'Rust' 21. listopada 2021. godine upucao snimateljicu Halyna Hutchins, koja je preminula isti dan.

3. Influenserica i model Sofia Richie (24), široj javnosti je postala poznata nakon što je započela ljubavnu vezu sa Scottom Disickom (39), zvijezdi serije 'Keeping Up With Kardashians'. Zanimljivo je da je upravo Scott mladoj Sofiji donio svjetsku slavu, s obzirom na to da joj je otac legendarni američki tekstopisac i pjevač Lionel Richie (73).

4. Američki glumac i bivši hokejaš Wyatt Russell (36) sin je legendarnog glumca Kurt Russella (71) i glumice Goldie Hawn (77). Također, on je polubrat glumice Kate Hudson (43) i Oliver Hudsona (46).

5. Glumica Lily Collins (33), koja je osvojila srca djevojaka diljem svijeta u Netflixovoj seriji 'Emily in Paris' i čija će se nova sezona uskoro emitirati na online platformi, kći je poznatog tekstopisca i bubnjara Phila Collinsa (71).

6. Maya Hawke (24), zvijezda jedne od najgledanijih serija na Netflixu 'Stranger Things', kći je Ethana Hawkea (52), velike holivudske face i još slavnije glumice Ume Thurman (52).

7. Glumac Colin Hanks (44), kojeg smo imali prilike gledati u hit filmovima 'King Kong', 'Jumanji: The Next Level', ali i u serijama 'Fargo', 'Dexter', 'Band of Brothers' i dr., sin je jednog od omiljenih američkih glumaca Tom Hanksa (66) i producentice i glumice Samanthe Lewes.

8. Poznata manekenka Kaia Jordan Gerber (21) kći je holivudske ljepotice Cindy Crawford (56), za kojom su uzdisali muškarci diljem svijeta, i američkog biznismena Randea Gerbera (60).

9. Glumica Dakota Johnson (33), koja je mnogima 'zapela za oko' u serijalu filmova 'Pedeset nijansi sive', kći je američkog glumca Don Johnsona (72) i legendarne Melanie Griffith (65).

10. Glumica Lily-Rose Depp (23), kći je glumca i pjevača Johnnyja Deppa (59) i francuske pjevačice Vanesse Paradis (49).

