Oni su najveći fanovi Prijovićke: Duže su u braku nego što ona ima godina, prate je na turneji

Na drugom od tri koncerta u Rijeci Aleksandre Prijović (28), snimili smo njezine najveće obožavatelja baku i djeda koji su uz nju tijekom cijele turneje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:34 Koncert Aleksandre Prijović u rijeci | Video: 24sata/Video

- Moji baka i djed živjeli su u Zagrebu 20 godina i danas, poslije 30 godina, sam išla s njima vidjeti kuću u kojoj su živjeli. Večeras su vidjeli svoje prijatelje, poslije 30 godina. Oni su večeras ovdje. Ja znam da ste jako sretni, hvala vam što ste uvijek tu za mene. Želim vam da uvijek plačete samo od sreće, kako ste danas, jučer ovdje... Voli vas vaša unuka najviše na svijetu!", rekla je Aleksandra na rubu suza lani u prosincu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Foto: Ivo Šarić/24sata

Od tada do jučer pjevala je u Osijeku, Novom Sadu, Banjoj Luci i mnogim drugim gradovima u regiji, pa stigla do Rijeke. Svo to vrijeme obitelj putuje s njom. U riječkom zametu i drugi dan zaredom s njom u glas je pjevalo oko 5000 ljudi.

- Probudila sam se i glasa nisam imala. Ne sjećam se kad sam zadnji put bila ovako bolesna, ali vjerujete mi najiskrenije, doslovno se osjećam zdravije nego ikad večeras. Želim da uživate jer ja zaista uživam s vama i da napravimo najbolju žurku večeras - rekla je na početku drugog koncerta koji je, sad već tradicionalno, otvorila pjesmom 'Za nas kasno je'. U jednom trenutku glasno su joj skandirali: 'Prijo mi te volimo', što je pjevačicu ostavilo bez teksta.

Foto: Instagram

- Nikad ne znam što bih vam rekla, osim da volim i ja vas. Uvijek mi je neugodno u ovakvim situacijama. Hvala vam što ste ovdje, hvala svakoj osobi koja je kupila kartu, izdvojila vrijeme i došla na koncert - zahvalila se Aleksandra.

Foto: Ivo Šarić/24sata

Kad je pjevačica zapjevala jednu od svojih najemotivnijih pjesama, 'Devet života', publika je na pozornicu počela bacati na desetke plišanih medvjedića, a pjevačici su uputili i nekoliko transparenata.

'Život mi je svega dao, a ja bi Priju samo', pisalo je na jednom, dok je na drugom stajalo: 'Aleksandra i Aki u srcu'. Mnogi su se pitali gdje je za vrijeme koncerta bio Aleksandrin sin, a pjevačica im je dala odgovor.

Foto: Jurica Cvitanić

- Aki spava, ali svaki put mi kaže da vas sve puno pozdravim - rekla je sretna mama. Gost večeri bio je Peđa Jovanović (47), koji je nedavno rasprodao tri koncerta u Lisinskom.