Opera ’Carmen’ osvaja HNK, ulaznice su brzo planule

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu 23. listopada premijerno će izvesti "Carmen", jednu od najpoznatijih i najizvođenijih opera na svijetu. Remek-djelo francuskog skladatelja Georgesa Bizeta na pozornicu donose redatelj Pier Francesco Maestrini i šef dirigent HNK Pier Giorgio Morandi, a interes publike već je velik. Sve ulaznice za reprizne izvedbe u listopadu i studenom rasprodane su tjednima prije premijere.

Opera donosi priču o Carmen, ženi koja odbija pripadati bilo kome, o ljubavi koja prerasta u opsesiju i cijeni slobode. Iako je od njezine praizvedbe prošlo više od 150 godina, Bizetovo djelo i dalje fascinira publiku. Premijera dolazi u trenutku velikoga međunarodnog priznanja za zagrebačku Operu. HNK u Zagrebu uvršten je među šest finalista International Opera Awards 2026. u kategoriji Opera Company, uz vodeće svjetske operne kuće.

Foto: Luciano Peritore

- Ulazak HNK u Zagrebu među šest finalista za najbolju opernu kuću na svijetu iznimno je priznanje cijelom našem ansamblu i svim suradnicima koji predano grade suvremeni, otvoreni i međunarodno prepoznatljiv HNK. U konkurenciji uglednih opernih kuća, ova nominacija potvrđuje da se kvaliteta našega umjetničkog rada i ambicioznost našeg repertoara prepoznaju i izvan Hrvatske. Nova 'Carmen' još je jedan snažan primjer takvoga umjetničkog iskoraka - istaknula je intendantica zagrebačkog HNK, dr. sc. Iva Hraste-Sočo.

U naslovnoj ulozi nastupit će Sofija Petrović i Emilia Rukavina, a Don Joséa tumačiti Giorgio Berrugi i Roko Radovan. Micaëlu će pjevati Darija Auguštan, Marija Kuhar Šoša, Josipa Lončar i Marija Žalac, a u ulozi Escamilla izmjenjivat će se Leon Košavić, Ljubomir Puškarić i Marin Čargo.

Foto: Luciano Peritore

Scenografiju potpisuje Juan Guillermo Nova, kostimografiju Cristina Aceti, oblikovanje svjetla Jean Paul Carradori, a koreografiju Matilde Rubio Segado. Nova produkcija nastaje u koprodukciji s Hrvatskim narodnim kazalištem Split, u sklopu projekta Konzorcij hrvatskih nacionalnih kazališta Ministarstva kulture i medija.

- 'Carmen' je opera koja pred izvođače postavlja iznimne vokalne i glumačke zahtjeve. U ovoj smo produkciji okupili snažne solističke podjele, među kojima su i mlade zvijezde zagrebačke Opere, uz međunarodne goste. Vjerujem da će publika prepoznati energiju ansambla i svježinu s kojom pristupamo ovom naslovu - rekla je ravnateljica Opere zagrebačkog HNK Željka Barišić Pulig. 