Operirala se: Natečena sam, ali presretna. Sad slijedi oporavak

Bivša natjecateljica showa 'Gospodin Savršeni' i 'Superpar' Hana Rodić (21) ispunila si je veliku želju. Naime, Zagrepčanka je u utorak otišla u Istanbul na operaciju grudi, a kako doznajemo, operacija je prošla bez poteškoća te se Hana sad osjeća dobro.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Evo dragi moji da vas obavijestim da je operacija prošla super i da sam toliko sretna. Ne boli me puno, najosnovnija bol, koja ipak mora biti jer se stavlja ispod mišića, ali jako sam sretna - objasnila je Hana na društvenoj mreži.

Foto: Instagram

Za 24sata Rodić je otkrila da je Tursku odabrala kao destinaciju za veliku operaciju jer, kako kaže, Turska je trenutačno vodeća zemlja za plastične operacije i tamo su najbolji u tom području.

- Ne želim izgledati kao folk diva, nego i dalje raditi na Instagramu kao model - izjavila je. U Istanbulu ostaje šest dana. No iako to nije dovoljno za oporavak od operacije, Hana ističe da se ne može ostati duže i da mora otići nazad u Zagreb. Sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama je iskrena, pa je javno dala do znanja o svakom detalju operacije.

Foto: Instagram

- Ne želim lagati svoje pratitelje, grudi mi neće narasti preko noći kao nekim javnim osobama kod nas, a kako nam nisu odale svoju 'tajnu ljepote', ja moram pod nož - uz smijeh priča Rodić koja je za operaciju iskeširala 26 tisuća kuna. Pratitelje je i prije nekoliko dana zanimalo tko financira korekciju, ona ili njezin dečko, prvi hrvatski 'Gospodin Savršeni' Goran Jurenec (39).

- Goran stoji uz mene što god da odlučim. Hejteri opustite se, nije Goran platio grudi - napisala je Hana na društvenim mrežama. Hana je dala do znanja da će ju operacija grudi doći 26.000 kuna, a negativne komentare odlučila je ignorirati. Ističe kako je ipak najveći razlog zbog koje je iskrena sa svojim prijateljima to što na svoj profil ne stavlja proizvode koje i sama ne koristi.

Foto: Instagram

- To je jako važno za dugoročnu karijeru u digitalnom marketingu - naglašava nam Hana. Objašnjava kako joj nikad nije nedostajalo samopouzdanja, no da će joj nove grudi biti poticaj da se trudi još više.

- Žena uvijek treba ulagati u sebe - rekla je 'Gospođica Savršena'. Nakon operacije vraća se u Zagreb, a već krajem srpnja Goran i ona imaju u planu na prvi zajednički odmor Jadranom.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Brodom ćemo obilaziti Jadran - otkrila nam je Hana kojoj je ovo bila prva plastična operacija, iako mnogi pretpostavljaju da se već korigirala. Jedino što je, tvrdi Hana, radila na sebi je korekcija usana u koje je ubrizgala dva mililitra filera.